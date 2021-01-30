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В Telegram появился канал для сбора персональных данных о силовиках

В Telegram появился канал для сбора персональных данных о силовиках

В мессенджере Telegram появился канал, в котором публикуются персональные данные сотрудников полиции и Росгвардии, участвующих в задержании участников несанкционированных акций.

Как сообщает «Коммерсантъ» канал появился после незаконных манифестаций в поддержку блогера Алексея Навального 23 января.

На канал подписаны 8,5 тысячи человек. Участники сами публикуют имена силовиков, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в социальных сетях, а также данные о родственниках. Эти данные собираются в отчет, и их можно анонимно загрузить себе на устройство.

По данным экспертов, для поиска информации о силовиках используются программы для распознавания лиц по фотографии и утечки персональных данных граждан, в том числе из баз госструктур.

Отмечается, что ранее в этом же мессенджере возник канал с похожим контентом, предназначенный для публикации данных митинговавших. Однако 26 января администрация Telegram его заблокировала.

На эти факты уже отреагировали в Госдуме. Там считают, что публикация персональных данных может угрожать безопасности правоохранителей и их родственников. В парламенте не исключают появления новых инициатив для привлечения за это к ответственности администраторов площадок в интернете.

Отметим, что законодатели еще в декабре озаботились защитой персональных данных сотрудников правоохранительных органов. Тогда группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий скрывать персональные данные судей, силовиков, сотрудников контролирующих органов и близких им людей даже при отсутствии угрозы их жизни и здоровью.

Авторы законопроекта вполне резонно решили, что публикация сведений о частной жизни силовиков и судей «негативно влияет на осуществление ими своих полномочий».

Ранее ИА Newstes сообщало, что прокуратура Москвы предупредила об ответственности организаторов несогласованных акций 31 января, а также ряд интернет-компаний, распространяющих призывы к ним. Предостережения направлены интернет-компаниям Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group.

# Политика
По материалам: eadaily.com
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