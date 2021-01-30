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За пропаганду наркотиков в Интернете хотят ввести уголовный срок

За пропаганду наркотиков в Интернете хотят ввести уголовный срок

Злоумышленники, использующие соцсети и сайты для склонения людей к потреблению запрещённых веществ, могут сесть в тюрьму на 15 лет. Законопроект об этом Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний в весеннюю сессию.

Документ, разработанный Комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, принят в первом чтении 15 декабря 2020 года. При обсуждении проекта на пленарном заседании Глава Комиссии, председатель думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о выявлении многочисленных материалов зарубежных СМИ и неправительственных организаций, основная цель которых — возбудить желание у молодежи  потреблять запрещённые препараты. «В сети тиражировались тезисы, что наркотики — это субкультура, игра, протест, креатив, эмоциональная разрядка, это модно и круто», — отметил депутат. В 2019 году в сфере информационно-коммуникационных технологий выявили более 24 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Этот показатель увеличился почти на треть по сравнению с 2018 годом. Интернет охватывает многомиллионную аудиторию, позволяет быть анонимным и реализовать преступный замысел с минимальными затратами.

Комитет Госдумы поддержал проект о лишении свободы за пропаганду наркотиков в Сети


В Уголовном кодексе уже есть статья 230, которая предусматривает за склонение к употреблению наркотиков наказание от 3 до 5 лет лишения свободы. Отягчающим признаком является совершение такого преступления группой лиц — в этом случае срок составит от 5 до 10 лет. Предлагается установить такой же повышенный срок для тех, кто занимается склонением к наркопотреблению через Интернет. А если деяние привело к смерти двух и более потерпевших, то наказание составит от 12 до 15 лет лишения свободы с возможным запретом занимать определённые должности на 20 лет.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru
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