Забывчивость, потеря мотивации и еще 4 проблемы, которые принесет ретроградный Меркурий 30 января

Вадим Карасев

30 января одна из самых важных планет станет ретроградной. Речь идет о Меркурии — покровителе финансовых и информационных потоков. Данное событие станет началом непростого периода для многих людей. Астрологи расскажут, как избежать проблем.

30 число входит в список самых опасных дней января. Наиболее неблагоприятным периодом ретроградного Меркурия будут первые несколько дней, максимум неделя. Но это не значит, что перечисленные ниже неурядицы поле этого перестанут быть актуальными. Смотрите в оба вплоть до самого конца обратного движения планеты — до 21 февраля.

Забывчивость

Меркурий — это не только финансовая планета, но еще и регулятор интеллектуальных способностей людей. С 30 января астрологи прогнозируют сильное снижение когнитивных возможностей, особенно памяти.

Будет гораздо сложнее запоминать новую информацию, но что еще неприятнее, будет сложнее вспоминать то, что вы уже знаете хорошо. Активизировать отделы мозга, отвечающие за память, можно при помощи украшений из платины.

Потеря мотивации

Вторая проблема, которую можно поставить на первое место по важности, — это утрата желания работать и становиться лучше. Меркурий в ретроградном состоянии порождает в людях апатию и зацикленность на проблемах.

Чтобы мотивация не уходила, старайтесь больше общаться с приятными и оптимистичными людьми. Не нагружайте никого своими проблемами, чтобы от вас не отворачивались ваши близкие и друзья.

Проблемы с финансами

Пока Меркурий ретрограден, возможны задержки в выплатах. Опасайтесь обмана во время совершения покупок. Недобросовестные продавцы могут продать вам товар низкого качества.

Постарайтесь не тратить лишних денег. С шопингом после начала ретроградности лучше повременить как минимум неделю. Если придется потратиться на что-то внеплановое и очень важное, воспользуйтесь заговором на удачную покупку.

Проблемы в создании новых связей

Неурядицы в общении — абсолютная норма на ретроградном Меркурии. Люди словно отдаляются друг от друга. Понравиться кому-то становится очень сложно, поэтому знакомства будет целесообразнее просто приостановить, не тратя на них свое время и силы.

Люди становятся более замкнутыми, так что не стоит удивляться постоянно срывающимся встречам с друзьями. Таить на них обиду за то, что они не хотят видеться, не нужно. Вторая половинка и родственники тоже могут потерять желание проводить много времени вместе: снизится потребность людей в общении в целом. Через несколько дней после начала ретроградности все начнет меняться к лучшему.

Неурядицы в пути

Меркурий — планета путешественников, поэтому в начале ретроградности лучше не выезжать за город, как можно меньше проводить времени за рулем. В целом с 30 января по 21 февраля лучше не отправляться в дальнюю дорогу.

Высока вероятность того, что в пути возникнут непредвиденные трудности: сломается машина, потеряется паспорт или произойдет какой-то иной форс-мажор. Если выбора не будет, то обязательно проверьте все минимум два раза. Готовьтесь к поездкам с максимальной ответственностью.

Слухи и сплетни

С 30 числа активизируются токсичные люди, которые распространяют лживую информацию. Это могут быть довольно неприятные слухи и сплетни. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не обращать внимание на то, что говорят люди. С 30 числа необходимо обращать внимание лишь на факты.

Плюс такого воздействия Меркурия в том, что вы сможете узнать, кто из вашего окружения является лицемером, а кому можно доверять. Люди покажут свое истинное лицо.