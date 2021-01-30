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Зариф неожиданно прибыл в Нахичевань для «разблокировки» Южного Кавказа

Зариф неожиданно прибыл в Нахичевань для «разблокировки» Южного Кавказа

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл сегодня, 30 января, с неожиданным визитом в Нахичевань, где обсудил с местными властями вопрос разблокировки транспортного сообщения в регионе после недавней войны в зоне карабахского конфликта.

В минувшую пятницу глава иранской дипломатии посещал Турцию, и о его планах отправиться затем в азербайджанский анклав официальный Тегеран предварительно не информировал.

Как передаёт новостное агентство Mehr, основными темами повестки переговоров Мохаммада Джавада Зарифа в Нахичевани стала послевоенная ситуация в регионе и повышение его транзитного потенциала в новых условиях.

«В регионе появились большие возможности для многостороннего сотрудничества, что может создать основу для прочного мира», — отметил глава МИД Ирана.

Накануне, будучи с рабочим визитом в Стамбуле, Зариф объявил о проведении в ближайшие дни саммита президентов Ирана, Турции и Азербайджана в Тегеране.

Как сообщало ИА Newstes, вице-премьеры России, Армении и Азербайджана проведут 30 января встречу в Москве, чтобы обсудить возобновление транспортных связей на Южном Кавказе. С российской стороны в переговорах примет участие Алексей Оверчук, с армянской — Мгер Григорян, с азербайджанской — Шахин Мустафаев. Стороны договорились создать такой переговорный формат 11 января — на первой после окончания войны в Нагорном Карабахе личной встрече глав трёх государств — президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Главная задача участников формата — определить, что нужно построить или восстановить для полной «разморозки» транспортного сообщения в регионе. Вице-премьерам предстоит обсудить сразу несколько возможных проектов, в частности строительство железной дороги через территорию Армении, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань, а также Армению и Россию.

# Россия
По материалам: eadaily.com
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