Завершается первый тур федерального этапа конкурса «Учитель года России – 2020»

Влада Некрасова

В волгоградской школе № 55 «Долина знаний» проходит второй день конкурсного испытания «Урок» федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Уже сегодня вечером станут известны имена 15 лауреатов конкурса.

В этом году лауреаты выбираются по итогам всего двух испытаний – это особенность конкурса текущего года, связанная с переносом сроков проведения федерального этапа из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

«Нужно помнить, что в прошлые годы на конкурсе был ещё и заочный этап, на котором оценивались сайт и эссе, и раскрыться учителю было гораздо легче, когда есть четыре испытания в разных форматах. В этом году на членах жюри лежит больше ответственности, чем в предыдущие годы: нужно гораздо более тщательно относиться к каждому баллу по каждому критерию», – прокомментировал Алихан Динаев, победитель конкурса «Учитель года России – 2018», народный учитель Чеченской Республики, руководитель педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета.

Он отметил, что участникам конкурса этого года очень важно сконцентрироваться на двух испытаниях и показать свой опыт работы, свой характер, свою личность.

«Вероятно, будет больше споров и несогласий по поводу оценок, но нужно понимать, что иной формат был бы сейчас просто невозможен. Тот факт, что конкурс 2020 года проходит очно в городе-герое Волгограде, – это уже большое достижение», – резюмировал эксперт.

15 лауреатам предстоит пройти испытания второго тура – «Классный час» и «Мастер-класс», после них жюри выберет пятёрку призёров конкурса.

Финальное мероприятие состоится 2 февраля в обновлённом формате. В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. В результате из пятёрки лучших учителей будет выбран победитель конкурса «Учитель года России – 2020», который войдёт в состав коллегиальных органов при Министерстве просвещения Российской Федерации.

В 2019 году преподаватель русского языка и литературы волгоградской школы № 55 «Долина знаний» Лариса Арачашвили стала победителем главного профессионального состязания учителей страны, а Волгоградская область была объявлена принимающей стороной конкурса в 2020 году.

Заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией был перенесён на начало 2021 года. Серия установочных вебинаров для участников финала прошла 14–16 декабря 2020 года.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».

Трансляция конкурсных испытаний доступна в профессиональном сообществе педагогов «Мы учителя!» в социальной сети «Одноклассники».