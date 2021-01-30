Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Завершается первый тур федерального этапа конкурса «Учитель года России – 2020»

Завершается первый тур федерального этапа конкурса «Учитель года России – 2020»

Завершается первый тур федерального этапа конкурса «Учитель года России – 2020»

В волгоградской школе № 55 «Долина знаний» проходит второй день конкурсного испытания «Урок» федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Уже сегодня вечером станут известны имена 15 лауреатов конкурса.

В этом году лауреаты выбираются по итогам всего двух испытаний – это особенность конкурса текущего года, связанная с переносом сроков проведения федерального этапа из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

«Нужно помнить, что в прошлые годы на конкурсе был ещё и заочный этап, на котором оценивались сайт и эссе, и раскрыться учителю было гораздо легче, когда есть четыре испытания в разных форматах. В этом году на членах жюри лежит больше ответственности, чем в предыдущие годы: нужно гораздо более тщательно относиться к каждому баллу по каждому критерию», – прокомментировал Алихан Динаев, победитель конкурса «Учитель года России – 2018», народный учитель Чеченской Республики, руководитель педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета.

Он отметил, что участникам конкурса этого года очень важно сконцентрироваться на двух испытаниях и показать свой опыт работы, свой характер, свою личность.

«Вероятно, будет больше споров и несогласий по поводу оценок, но нужно понимать, что иной формат был бы сейчас просто невозможен. Тот факт, что конкурс 2020 года проходит очно в городе-герое Волгограде, – это уже большое достижение», – резюмировал эксперт.

15 лауреатам предстоит пройти испытания второго тура – «Классный час» и «Мастер-класс», после них жюри выберет пятёрку призёров конкурса.

Финальное мероприятие состоится 2 февраля в обновлённом формате. В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. В результате из пятёрки лучших учителей будет выбран победитель конкурса «Учитель года России – 2020», который войдёт в состав коллегиальных органов при Министерстве просвещения Российской Федерации.

В 2019 году преподаватель русского языка и литературы волгоградской школы № 55 «Долина знаний» Лариса Арачашвили стала победителем главного профессионального состязания учителей страны, а Волгоградская область была объявлена принимающей стороной конкурса в 2020 году.

Заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией был перенесён на начало 2021 года. Серия установочных вебинаров для участников финала прошла 14–16 декабря 2020 года.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».

Трансляция конкурсных испытаний доступна в профессиональном сообществе педагогов «Мы учителя!» в социальной сети «Одноклассники».

# Общество
По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Общественная палата просит Роскомнадзор рассмотреть возможность удаления TikTok из App Store
Общественная палата просит Роскомнадзор рассмотреть возможность
Экс-возлюбленная нового мужа Памелы Андерсон заявила, что актриса разрушила их семью
Экс-возлюбленная нового мужа Памелы Андерсон заявила, что актриса
Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Завершается первый тур федерального этапа конкурса «Учитель года России – 2020»
Завершается первый тур федерального этапа конкурса «Учитель года
Ученые обнаружили редкую планету с чистой атмосферой
Ученые обнаружили редкую планету с чистой атмосферой
Российский истребитель перехватил норвежский самолет-разведчик
Российский истребитель перехватил норвежский самолет-разведчик
Эсминцы США провели учения в Черном море
Эсминцы США провели учения в Черном море
Ольга Рожкова
Ольга Рожкова
Педагогические вузы реализуют новые проекты
Педагогические вузы реализуют новые проекты
В Подмосковье в 2021 году планируют открыть 39 школ – Андрей Воробьев
В Подмосковье в 2021 году планируют открыть 39 школ – Андрей Воробьев
Главный раввин Москвы разрешил прививаться "некошерной" вакциной
Главный раввин Москвы разрешил прививаться "некошерной" вакциной

Топ на сегодня

35 человек из 17 регионов России стали победителями Российской национальной премии «Студент года – 2020»
35 человек из 17 регионов России стали победителями Российской
В 2020 году россияне взяли у МФО почти 19 млн займов
В 2020 году россияне взяли у МФО почти 19 млн займов
В Петербурге улучшается ситуация с Covid-19: события ночи 29 января
В Петербурге улучшается ситуация с Covid-19: события ночи 29 января
Минпросвещения России продолжает контролировать каждое обращение, связанное с предоставлением питания ученикам начальных классов
Минпросвещения России продолжает контролировать каждое обращение,
Датский политик назвал Россию «сверхдержавой»
Датский политик назвал Россию «сверхдержавой»

Еще по теме

Министр просвещения примет участие в финале конкурса «Учитель года России – 2020»
В волгоградской школе «Долина знаний» начались испытания конкурса «Учитель года России»
Волгоградская область примет заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020»
На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовали «Уроки»