31 января в центре Москвы будут закрыты кафе и рестораны

Вадим Карасев

В воскресенье, 31 января, в центре Москвы по требованию властей не будут работать кафе и рестораны, сообщил ТАСС глава департамента торговли столицы Алексей Немерюк.

Ограничения будут действовать с 9 утра до 11 вечера. Кроме того, будет ограничена продажа алкоголя в стеклянной таре.

Кроме того, столичный ГУ МВД предупредил о перекрытии центральных улиц столицы и семи станций метро в центре города 31 января. Причиной стали "поступающие из СМИ и сети Интернет призывы к участию в несанкционированных акциях".