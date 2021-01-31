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31 января в центре Москвы будут закрыты кафе и рестораны

31 января в центре Москвы будут закрыты кафе и рестораны

В воскресенье, 31 января, в центре Москвы по требованию властей не будут работать кафе и рестораны, сообщил ТАСС глава департамента торговли столицы Алексей Немерюк.

Ограничения будут действовать с 9 утра до 11 вечера. Кроме того, будет ограничена продажа алкоголя в стеклянной таре.

Кроме того, столичный ГУ МВД предупредил о перекрытии центральных улиц столицы и семи станций метро в центре города 31 января. Причиной стали "поступающие из СМИ и сети Интернет призывы к участию в несанкционированных акциях".

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По материалам: uposters.ru
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