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Байден выступит с первой президентской речью 1 февраля

Байден выступит с первой президентской речью 1 февраля

Президент США Джозеф Байден в понедельник, 1 февраля, выступит со своей первой большой речью в качестве главы государства.

Как сообщил в субботу, 30 января, телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации, в ней он обрисует будущий внешнеполитический курс Соединенных Штатов.

По словам источника телеканала, Байден изложит свое видение внешней политики, направленной на «восстановление места Америки в мире».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на брифинге, что в понедельник американский лидер посетит госдепартамент, где проведет встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном. Скорее всего, по данным телеканала, выступление состоится во время запланированного визита во внешнеполитическое ведомство.

30 января американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что необходимости в перезагрузке отношений России и Соединенных Штатов нет. При этом, по его словам, Вашингтон всегда считал, что нужно вести диалог с Россией. Хорошим примером сотрудничества двух стран, отметил дипломат, стала не только договоренность по СНВ-3, но и борьба с пандемией коронавируса.

Владимир Путин и Байден 26 января провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в нижнюю палату парламента законопроект о ратификации документа. В итоге Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении договора.

Байден 20 января принял присягу и вступил в должность 46-го президента США. После этого российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что с приходом к власти Байдена начинается новая глава в развитии российско-американских отношений.

# Политика
По материалам: eadaily.com
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