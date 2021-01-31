Более 0,5 млн человек заболели коронавирусом за сутки в мире

Лидия Мартынова

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 101,56 млн, увеличившись за 30 января более чем на 500 тысяч.

Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения, количество летальных исходов возросло более чем на 13 тысяч, превысив 2,19 млн.

По состоянию на 21:49 мск 30 января в ВОЗ поступили сведения о 101 561 219 инфицированных и 2 196 944 умерших. Число заразившихся увеличилось на 500 985, умерших — на 13 915.

Более 57% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (287 160), на втором месте — регион Европы (133 022), на третьем — Юго-Восточная Азия (29 768).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 25 512 197. Далее следуют Индия (10 733 131), Бразилия (9 058 687), Россия (3 832 080), Великобритания (3 743 738), Франция (3 102 215), Испания (2 705 001), Италия (2 529 070), Турция (2 464 030), Германия (2 205 171), Колумбия (2 067 575) и Аргентина (1 905 524).