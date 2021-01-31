Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Более 0,5 млн человек заболели коронавирусом за сутки в мире

Более 0,5 млн человек заболели коронавирусом за сутки в мире

Более 0,5 млн человек заболели коронавирусом за сутки в мире

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 101,56 млн, увеличившись за 30 января более чем на 500 тысяч.

Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения, количество летальных исходов возросло более чем на 13 тысяч, превысив 2,19 млн.

По состоянию на 21:49 мск 30 января в ВОЗ поступили сведения о 101 561 219 инфицированных и 2 196 944 умерших. Число заразившихся увеличилось на 500 985, умерших — на 13 915.

Более 57% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (287 160), на втором месте — регион Европы (133 022), на третьем — Юго-Восточная Азия (29 768).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 25 512 197. Далее следуют Индия (10 733 131), Бразилия (9 058 687), Россия (3 832 080), Великобритания (3 743 738), Франция (3 102 215), Испания (2 705 001), Италия (2 529 070), Турция (2 464 030), Германия (2 205 171), Колумбия (2 067 575) и Аргентина (1 905 524).

# Россия
По материалам: eadaily.com
Заказать крауд

Последние новости

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Россия, Армения и Азербайджан займутся транспортным обеспечением в Карабахе
Россия, Армения и Азербайджан займутся транспортным обеспечением
Друг Путина объявил себя хозяином скандально известного дворца в Геленджике
Друг Путина объявил себя хозяином скандально известного дворца в
31 января в центре Москвы будут закрыты кафе и рестораны
31 января в центре Москвы будут закрыты кафе и рестораны
Более 0,5 млн человек заболели коронавирусом за сутки в мире
Более 0,5 млн человек заболели коронавирусом за сутки в мире
Кейт Миддлтон рассказала, какую новую профессию она освоила во время карантина
Кейт Миддлтон рассказала, какую новую профессию она освоила во время
В Тегеране опровергли вторжение израильских F-35 в иранское небо
В Тегеране опровергли вторжение израильских F-35 в иранское небо
Шарлиз Терон, Арми Хаммер, Леа Сейду и другие гетеросексуалы, сыгравшие в кино представителей ЛГБТК-сообщества
Шарлиз Терон, Арми Хаммер, Леа Сейду и другие гетеросексуалы,
Эксперты НАТО обнародовали план захвата Калининградской области
Эксперты НАТО обнародовали план захвата Калининградской области
Обзор иранской прессы: первые 100 дней Байдена и последний выстрел в Трампа
Обзор иранской прессы: первые 100 дней Байдена и последний выстрел
Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию
Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию
СМИ: Погрязшего в долгах экс-жениха Бузовой ищут приставы, на его имущество наложен арест
СМИ: Погрязшего в долгах экс-жениха Бузовой ищут приставы, на его

Топ на сегодня

СМИ: США ответили на теракт в Ираке ликвидацией главаря террористов
СМИ: США ответили на теракт в Ираке ликвидацией главаря террористов
Лига безопасного интернета призвала онлайн-площадки остановить распространение экстремистских материалов
Лига безопасного интернета призвала онлайн-площадки остановить
Завершается первый тур федерального этапа конкурса «Учитель года России – 2020»
Завершается первый тур федерального этапа конкурса «Учитель года
МИД России обещает главе дипломатии Евросоюза «серьезный разговор»
МИД России обещает главе дипломатии Евросоюза «серьезный разговор»
Лунный календарь красоты и ухода за собой на февраль 2021 года
Лунный календарь красоты и ухода за собой на февраль 2021 года

Еще по теме

Почти 0,5 млн новых случаев Covid-19 в мире зарегистрировано за сутки
Число заражённых COVID-19 в мире за сутки выросло более чем на 100 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6,6 млн
3,3 млн человек заболели коронавирусом за минувшую неделю