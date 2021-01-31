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Чем надо подкармливать рассаду петунии для быстрого роста?

Чем надо подкармливать рассаду петунии для быстрого роста?

При появлении ростков после посева петунию обязательно надо начинать подкармливать. Это необходимо для быстрого роста сеянцев и для пышного цветения. Даже маленьким росткам надо много питательных веществ, чтобы набрать силу.

Даже самый плодородный субстрат, в котором растет рассада, не сможет дать все те питательные вещества, которые необходимы цветам. Без дополнительной подпитки сеянцы могут начать вытягивать, будут медленно расту и хуже цвести в будущем.

Подкормка сразу после всходов

Уже спустя две недели после появления первых ростков, петунию удобряют. В это время вполне будет достаточно подлить сеянцы янтарной кислотой и опрыскать слабым раствором марганцовки.

Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы грунт в емкости пересыхал, иначе рассада быстро завянет. Можно дополнительно подпитать рассаду Эпином, добавив немного препарата в раствор для опрыскивания.


Народные средства для подкормки петунии

Чтобы уменьшить химическую нагрузку при подкормках, рекомендуется препараты сочетать с народными средствами. Положительный эффект дает подпитка петунии дрожжами. Необходимо смешать 1 ч. л. дрожжей с 1 ст. л. сахарного песка и развести в 5 л теплой воды. Через пару часов 100 мл получившейся бражки разводят в 500 мл воды и подливают сеянцы под корень.

Полезен петунии и раствор лимонной кислоты. Необходимо 10 г порошка и 7 г медного купороса растворить в 3 л воды. Этот же рецепт используют, если на рассаде петунии начали желтеть листочки.

Очень полезен для петунии настой крапивы. Если нет свежей крапивы, можно использовать высушенную траву. На 1/3 банку заполняют крапивой, а потом доверху доливают водой. Через четыре дня настой разводят 162 чистой водой и поливают растения.

Отличные результаты дают подпитки рассады петунии древесной золой. Необходимо 250 золы растворить в 10 л кипятка и накрыть тару крышкой. Когда настой полностью остынет, им подливают сеянцы под корень. Вносят золу каждые 10 дней. Первую подпитку золой проводят через месяц после появления ростков.

Многие цветоводы используют для подкормки комнатных растений и рассады цветов банановую кожуру, которая содержит очень много питательных веществ. Присутствуют в банановых очистках калий и фосфор, а также кальций. Кожура перегнивает в почве, и растения получают питание.

Для рассады петунии больше всего подходит подпитка настоем банановой кожуры. Для приготовления настой шкурки 3 бананов измельчают блендером, складывают в банку и заливают водой. Через три дня удобрение будет готово. Его разводят пополам чистой водой и подливают сеянцы под корень этим настоем полезно и опрыскивать рассаду.

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По материалам: planktons
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