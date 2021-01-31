Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Дело о нарушении санэпиднорм на акции 23 января передано в СК

Дело о нарушении санэпиднорм на акции 23 января передано в СК

Дело о нарушении санэпиднорм на акции 23 января передано в СК

Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбужденное после несанкционированной акции в Москве, передали из МВД в Следственный комитет.

Об этом журналистам сообщила адвокат двух фигурантов этого расследования Вероника Полякова.

«Дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ („Нарушение санитарно-эпидемиологических правил“) передано сегодня в Следственный комитет РФ», — сказала она.

Ранее расследование вели следователи МВД.

Полиция в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве задержала Олега Навального, участницу Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву, координатора Московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь. Кроме того, в ночь на воскресенье стало известно, что подозреваемой по делу стала пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций 23 января создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Например, в Москве среди участников на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявленным коронавирусом. Оперштаб столицы по борьбе с инфекцией сообщал о 19 случаях участия в акции людей с Covid-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

В Москве после несогласованной акции возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тысяч человек. Как сообщили ранее в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.

# Россия
По материалам: eadaily.com
Заказать крауд

Последние новости

Как борода и щетина влияют на энергетику мужчин
Как борода и щетина влияют на энергетику мужчин
Главком ВС Украины подал в суд на Минобороны
Главком ВС Украины подал в суд на Минобороны
Дело о нарушении санэпиднорм на акции 23 января передано в СК
Дело о нарушении санэпиднорм на акции 23 января передано в СК
Байден выступит с первой президентской речью 1 февраля
Байден выступит с первой президентской речью 1 февраля
В Киеве назвали население Донецка и Луганска «русифицированным»
В Киеве назвали население Донецка и Луганска «русифицированным»
Колесо Года: праздник Имболк 1 февраля 2021 года
Колесо Года: праздник Имболк 1 февраля 2021 года
Пресс-секретарь рассказал о любви Ельцина макать полено в суп
Пресс-секретарь рассказал о любви Ельцина макать полено в суп
Модная битва: Эмма Коррин против Юлии Снигирь
Модная битва: Эмма Коррин против Юлии Снигирь
Названы главные цели превентивного удара НАТО по Калининградской области
Названы главные цели превентивного удара НАТО по Калининградской
В Ереване суд освободил оппозиционеров, выступающих против Пашиняна
В Ереване суд освободил оппозиционеров, выступающих против Пашиняна
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Россия, Армения и Азербайджан займутся транспортным обеспечением в Карабахе
Россия, Армения и Азербайджан займутся транспортным обеспечением

Топ на сегодня

Лига безопасного интернета призвала онлайн-площадки остановить распространение экстремистских материалов
Лига безопасного интернета призвала онлайн-площадки остановить
Сбившему группу школьников сыну генерала дали 8 лет
Сбившему группу школьников сыну генерала дали 8 лет
31 января в Москве из-за протестов закроют восемь станций метро
31 января в Москве из-за протестов закроют восемь станций метро
Лунный календарь красоты и ухода за собой на февраль 2021 года
Лунный календарь красоты и ухода за собой на февраль 2021 года
Генконсул России в Нарве отрицает свою тайную вакцинацию
Генконсул России в Нарве отрицает свою тайную вакцинацию

Еще по теме

Накануне акции против Путина начались задержания сторонников Навального
Пресс-секретаря Навального арестовали за твит о митинге
МВД назвало причину задержания Навального
Навального отпустили из полиции до суда