Дело о нарушении санэпиднорм на акции 23 января передано в СК

Влада Некрасова

Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбужденное после несанкционированной акции в Москве, передали из МВД в Следственный комитет.

Об этом журналистам сообщила адвокат двух фигурантов этого расследования Вероника Полякова.

«Дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ („Нарушение санитарно-эпидемиологических правил“) передано сегодня в Следственный комитет РФ», — сказала она.

Ранее расследование вели следователи МВД.

Полиция в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве задержала Олега Навального, участницу Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву, координатора Московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь. Кроме того, в ночь на воскресенье стало известно, что подозреваемой по делу стала пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций 23 января создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Например, в Москве среди участников на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявленным коронавирусом. Оперштаб столицы по борьбе с инфекцией сообщал о 19 случаях участия в акции людей с Covid-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

В Москве после несогласованной акции возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тысяч человек. Как сообщили ранее в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.