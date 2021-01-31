Друг Путина объявил себя хозяином скандально известного дворца в Геленджике

Алексей Вольцев

Телеграм-канал Mash, связанный, по данным издания Insider, с Администрацией президента России, опубликовал видео, где бизнесмен Аркадий Ротенберг утверждает, что «дворец Путина» на мысе Идокопас в Геленджике якобы принадлежит ему.«Сейчас это уже будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно такой сложный был объект Место шикарное», — рассказал Ротенберг. Он утверждает, что хочет там построить апарт-отель, поэтому там «так много комнат».Бизнесмен добавил, что приобрел дворец «несколько лет назад»: «Это шикарное место, располагающее, чтобы сделать там отель Пройдет полтора-два года я вас приглашу и вы посмотрите на ту красоту, которая там будет». Ротенберг утверждает, что решил рассказать о своем владении из-за «скандала» вокруг «дворца Путина». «Там нет ничего незаконного», — уверил бизнесмен. Состояние стройки, по его словам, «пока неудовлетворительное»Расследование «Дворец для Путина» было опубликовано 18 января сотратниками политика Алексея Навального. В фильме приводится обширная историческая справка о геленджикском дворце, основанная на материалах Марины Салье, журналистов The New Times, «Новой газеты», Фонтанки и других расследователей. Оно построено на виртуальном и реальном путешествии, а также на рассказах бывшего подрядчика «дворца» Сергея Колесникова. Видео собрало более 100 млн просмотров на YouTube.