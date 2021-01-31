Глава СПЧ назвал протестные акции в России нездоровыми

Лидия Мартынова

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что акции, которые проходят в российских городах в поддержку оппозиционера Алексея Навального носят нездоровый характер.

Он обратил внимание на агрессию участников акций.

«Есть элементы недопустимой агрессии. Петарды взрывают, избивают полицейских… Это неправильно. Это абсолютно недопустимо. Эта агрессия лишь подтверж дает нездоровый характер проводимых акций», — цитирует Фадеева РИА Новости.

Федоров заверил, что СПЧ будет наблюдать, какие решения будут приниматься правоохранительными органами по итогам этих акций, чтобы они были адекватны допущенным нарушениям.

По его словам, по видеосвидетельствам очевидно, что «у судов будут все основания принимать обвинительные решения».

Как сообщало ИА Newstes, в ходе акций 31 января полицейские подверглись нескольким нападениям, в частности в Петербурге уже возбуждено дело против одного участника акции, а в Москве задержан мужчина с битой.