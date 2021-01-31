Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — одна из самых узнаваемых астрологов и телеведущих современности. Ее прогнозы помогают тысячам людей обретать успех и сохранять свое счастье. Первая неделя февраля не станет исключением.

Период с 1 по 7 число окажется довольно непростым, но в целом уравновешенным, потому что будут противоборствовать две планеты, сила которых почти одинакова. Речь идет о Венере и Меркурии. Успех для многих из нас будет напрямую зависеть от нашего внутреннего состояния. Чтобы баланс качнулся в позитивную сторону, необходимо избавиться от деструктивных мыслей, лишающих нас счастья.

Овен

Овнам улыбнется удача, и они станут очень энергичными. Венера на их стороне, поэтому люди данного Знака смогут стать лучшей версией себя. Им стоит начать избавляться от вредных привычек. На этой неделе можно существенно преуспеть в любви, в финансовой и рабочей сферах. Для этого следует просто двигаться вперед и не бояться проявлять инициативу — знакомиться с теми, кто нравится, а также продвигать свои идеи на работе и в бизнесе. Не нужно бояться, что кто-то подумает что-то плохое. Люди в этот период не особо склонны к критике.

Телец

Тельцам стоит сфокусироваться на финансовой сфере жизни. Сильные заговоры на удачу и богатство помогут противостоять проблемам, порожденным ретроградным Меркурием. Зато в любви Тельцы станут одними из самых продуктивных и удачливых людей планеты. Им будет очень везти в знакомствах и в попытках перевести отношения на новый уровень. Планеты дадут им много энергии, которую можно пустить на домашние дела, поездки и смену обстановки. Это очень важное и динамичное время, в которое обязательно нужно стремиться к гармонии с собой.

Близнецы

Близнецам в начале этой недели и в первых числах месяца стоит заняться домашними делами. Нужно помнить про советы о том, как сделать энергетику дома положительной. Это довольно просто и очень важно, поскольку февраль и его первая неделя в частности — идеальное время для освобождения от негативной энергии, избавления от ненужных вещей, отношений и мыслей. Февраль — время свободы и бодрости духа. Близнецам, возможно, захочется стать более полезными для общества, для семьи. Важно, чтобы близкие люди оценили эти порывы.

Рак

У Раков ожидается очень благоприятное время из-за перехода в Венеры в Знак Водолея. Большие успехи ждут людей, которые умеют и любят мечтать. В это время очень хорошо будет работать принцип визуализации, а три дополнительных упражнения помогут исполнить все мечты либо создать благоприятные условия для этого в будущем. Словом, Ракам нужно обязательно думать о хорошем, забывая о прошлых неудачах и проблемах. В противном случае достичь целей будет гораздо сложнее.

Лев

Львов ждет потеря взаимопонимания в коллективе и в семье. Важные встречи лучше пока отложить на потом. Звезды хотят, чтобы Львы расставили приоритеты так: сначала семья и дом, а потом работа. Сейчас лучше не наживать себе врагов. На выходных полезной для энергетики будет смена обстановки. Информационные потоки будут искажены, поэтому не стоит удивляться распространению сплетен и слухов. Многие люди будут идти на обман ради достижения цели. Львам такой способ совершенно не подойдет.

Дева

Девам стоит тщательнее следить за тем, что и как они говорят. Наши слова влияют на карму, здоровье и материальное благополучие. С 1 по 7 февраля лучше говорить позитивные и добрые вещи. Даже если придется с кем-то ругаться и выяснять отношения, лучше делать это предельно осторожно и вежливо. Девы станут более восприимчивыми, поэтому оставаться в тени в моменты расцвета несправедливости будет сложнее. В работе и бизнесе стоит бороться с завистью. Не нужно себя сравнивать с другими. Лучше сравнивать себя с собою в прошлом.

Весы

На горизонте у Весов могут возникнуть приятные знакомства. Одинокие люди этого Знака смогут найти вторую половинку. На работе тоже все будет идти как по маслу. Испортить все может лишь самобичевание и чрезмерно глубокий анализ своих проблем и ошибок. Это может привести к самосглазу. Лучше быть реалистами и не обращать внимание на вспышки неуверенности — это все происки Меркурия. Это идеальный период для расставания с ненужными вещами.

Скорпион

Скорпионам желательно избавиться от мыслей, которые отталкивают удачу. Это главный совет, без которого людям этого Знака придется туго. Вселенная усилит интуицию Скорпионов, поэтому им нужно обращать внимание на мелочи. Стоит направить энергию в созидательное русло. Возможно, что кому-то из коллег или близких понадобится срочная помощь. Самый главный запрет в начале февраля для Скорпионов — нельзя искать виновных в своих проколах. Так можно потерять авторитет в глазах друзей и коллег.

Стрелец

Стрельцам стоит пользоваться своими Зодиакальными финансовыми талисманами. Эта неделя станет очень важной в сфере работы и денег, поэтому нужно смотреть в оба. Есть высокая вероятность того, что звезды помогут Стрельцам повысить свои доходы и оптимизировать расходы, наткнувшись на хорошие скидки. В любви стоит бороться с ревностью. Если не ограничивать свободу близкого человека, всё будет хорошо. Также неделя прекрасно подходит для решения юридических проблем и для домашних дел.

Козерог

Козерогам стоит помнить о пяти вещах, которые нужно держать в секрете. Молчание — действительно золото, особенно сейчас, в период с 1 по 7 число. Пока Меркурий ретрограден, Козерогам не стоит делиться ни с кем своими планами, амбициями, целями. Также не стоит принимать скоропалительные решения, рисковать. Повысить доходы поможет стабильная работа без фанатизма. Стоит помнить про отдых и релаксацию. В конце недели можно потратить немного денег на развлечения и встречи с друзьями. Затворничество до добра не доведет.

Водолей

У Водолеев начинается очень благоприятный период времени. Венера на их стороне. Водолеи смогут побороть вредные привычки, укрепить здоровье. Худшие черты характера с большой вероятностью уйдут на второй план. Это очень хорошо скажется на отношениях, работе, делах. В любви стоит идти на примирение с близким человеком, а в работе уповать на свою креативность. К сожалению, неделя не очень хорошо подходит для обучения, повышения навыков.

Рыбы

На этой неделе у Рыб появится много завистников и недоброжелателей. Неприязнь окружающих не будет связана с глупостью или неведением, а будет проявлением токсичного характера, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют обратить внимание на советы мастера дзен о том, как противостоять таким личностям. В любви Рыб ожидают большие успехи, особенно если они уже состоят в отношениях. Тем, кто одинок, лучше заняться работой.