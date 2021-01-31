Идем в кино: 10 интересных фильмов первой половины февраля

Вадим Карасев

В феврале в российских кинотеатрах состоится немало интересных премьер. Рассказываем, на какие проекты стоит обратить внимание в первые две недели месяца.

"Кто-нибудь видел мою девчонку?" (4 февраля)

Актеры: Аня Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Юра Борисов, Алексей Золотовицкий, Мария Шалаева, Юрий Чурсин, Иван Добронравов, Федор Лавров.

Синопсис. Премьера фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?" состоялась еще осенью 2020-го. Тогда режиссер Ангелина Никонова привезла свою работу на "Кинотавр", где получила довольно противоречивые отзывы критиков и зрителей.

В основу ленты легли мемуары Карины Добротворской. Начало 1990-х. Киновед Сергей Добротворский и его жена Карина — одна из самых красивых пар богемного Петербурга. Никто тогда и подумать не мог, что романтическая история обернется драмой. Она уезжает в другой город и находит новую любовь, он остается в Петербурге и вскоре после развода умирает. Спустя 17 лет, в 2014-м, Карина понимает, что ее сердце все еще принадлежит Сергею, и выпускает книгу "Кто­-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже".

Главные роли в фильме сыграли Аня Чиповская, Виктория Исакова и Александр Горчилин, а одним из продюсеров выступила Нателла Крапивина.





"Заступник" / The Marksman (4 февраля)

Актеры: Лиам Нисон, Кэтрин Уинник, Тереса Руис, Хуан Пабло Раба, Грэйсон Берри, Лелия Симингтон, Люче Рэйнс.

Синопсис. По названию фильма легко догадаться, что в киноновинке Лиам Нисон вновь сыграл хорошего парня.

Герой актера — отменный снайпер. Правда, это в прошлом. Сейчас он ведет уединенную и мирную жизнь. Впрочем, радоваться будням "пенсионера" мужчине пришлось недолго. Вступившись за мальчика, который случайно стал свидетелем преступлений членов наркокартеля, бывший снайпер обрекает себя на войну с профессиональными головорезами.





"Мьюзик"/Music (4 февраля)

Актеры: Кейт Хадсон, Лесли Одом — мл., Мэдди Зиглер, Джульетт Льюис, Бен Шварц, Мэри Кэй Плэйс, Гектор Элизондо.

Синопсис. "Мьюзик" — история Зу, которая пытается найти свое место в этом мире, но неожиданно узнает, что ей предстоит стать опекуном сводной сестры — аутичного подростка по имени Мьюзик. Зу не готова к подобным переменам — она торгует наркотиками и едва ли может позаботиться о себе. Получится ли у Зу перебороть себя, вернуться к нормальной жизни и стать лучшей подругой для сестры?

Фильм был снят певицей Sia. Она же (в компании с автором детских книг Далласом Клейтоном) написала и сценарий к проекту, который представляет из себя 10 музыкальных клипов.





Framing Britney Spears (5 февраля)

Синопсис. В первых числах февраля свой новый документальный фильм представит The New York Times — издание расскажет подлинную историю опекунства над Бритни Спирс.

Вот уже 12 лет (после нервного срыва и пятидневного курса реабилитации в психиатрической клинике) певица находится под опекой своего отца Джейми (сейчас Бритни как раз судится с ним). Однако в последнее время движение #FreeBritney, организованное фанатами Бритни в соцсетях, набирает обороты — преданные поклонники артистки поддерживают ее в борьбе за собственную независимость и требуют освободить звезду от опеки.

Впрочем, фильм расскажет не только об опекунстве над Спирс, но и о ее пути к мировой славе, проблемах с ментальным здоровьем и не только. Премьера состоится на платформе Hulu.





Бритни Спирс

"Северный ветер" (6 февраля)

Актеры: Рената Литвинова, Антон Шагин, Софья Эрнст, Татьяна Пилецкая, Светлана Ходченкова, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Манана Тотибадзе, Максим Суханов.

Синопсис. О "Северном ветре" Ренаты Литвиновой мы впервые услышали еще несколько лет назад: представив в 2017 году на сцене МХТ имени А. П. Чехова одноименный спектакль, знаменитость задумала съемки полного метра. И в феврале 2021-го Литвинова наконец-то представит свою работу.

Главная идея фильма, по словам самой актрисы, заключается в том, чтобы рассказать, как "царит в сердцах женщин вечный матриархат и вечное ожидание любимых мужчин".

Литвинова выступила не только режиссером ленты. Она сама написала сценарий, сыграла одну из главных ролей и вошла в состав продюсерской команды фильма. Музыку к картине написала давняя соратница Ренаты — Земфира.





"История семьи Блум" / Penguin Bloom (11 февраля)

Актеры: Рэйчел Хаус, Наоми Уоттс, Эндрю Линкольн, Джеки Уивер, Джиа Каридес, Лианна Уолсмен, Лиза Хенсли.

Синопсис. "История семьи Блум" — жизнеутверждающая картина о силе духа, любви и преданности. В ее основу легла реальная история, которую в своей книге рассказал австралийский писатель Бредли Тревор Грив.

Во время семейного отдыха в Таиланде Сэм упала с балкона, получив травму позвоночника, из-за которой она оказалась практически полностью парализованной. В одночасье изменилась не только жизнь Сэм, но и ее родных — мужу главной героини и их детям непросто справляться с выпавшим испытанием. Однако радость в дом возвращает раненый птенец сороки, которого Блумы приютили и назвали Пингвином из-за черно-белого окраса. Наблюдая за восстановлением Пингвина, Сэм находит в себе силы вновь полюбить эту жизнь.

Кстати, реальные Блумы еще несколько лет назад завели для пернатого члена своей семьи Instagram-страничку (@penguinthemagpie) — у Пингвина 176 тысяч фолловеров.





"Родные" (11 февраля)

Актеры: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов, Монеточка, Катерина Беккер, Анна Уколова, Сергей Шакуров.

Синопсис. Поклонникам отечественного кинематографа в этом месяце скучать не придется — на экраны в феврале выйдет довольно много новинок. Одна из них — комедия "Родные", главные роли в которой исполнили Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов и Монеточка.

Глава семейства всю жизнь мечтал отправиться на Грушинский фестиваль, чтобы выступить там со своей песней. В один прекрасный день он решает, что время пришло! Его родные не в восторге от этой задумки, но деваться некуда — семейство отправляется в автопутешествие через всю Россию. И, конечно, без приключений эта поездка не обойдется.





"Опасный соблазн" / Fatale (11 февраля)

Актеры: Хилари Суонк, Майкл Или, Майк Колтер, Дамарис Льюис, Тайрин Тернер, Дэниэл Пино, Джеффри Оуэнс.

Синопсис. Эротический триллер "Опасный соблазн" — новая работа двукратной лауреатки премии "Оскар" Хилари Суонк, компанию которой на съемочной площадке составил Майкл Или, известный по фильму "Двойной форсаж" и сериалу "Мир Дикого Запада".

Он сыграл успешного спортивного агента, чья идеальная жизнь рушится после знакомства с героиней Суонк — детективом, расследующим убийство. Поддавшись соблазну, он оказывается втянут в опасную игру загадочного полицейского.





"Дикая парочка" / Wild Mountain Thyme (11 февраля)

Актеры: Эмили Блант, Джейми Дорнан, Джон Хэмм, Кристофер Уокен, Дирбла Моллой, Даниэль Райан.

Синопсис. "Дикая парочка" — драма режиссера Джона Патрика Шэнли, в основу которой легла его собственная пьеса "За пределами Маллингара".

Эта история напоминает сюжет какой-нибудь сказки: Энтони и Розмари — соседи, они созданы друг для друга, однако наступлению их счастья постоянно что-то мешает. И на этот раз их жизненные пути могут разойтись навсегда: у Розмари появляется ухажер, который зовет ее с собой в Нью-Йорк... Но ведь у сказок обычно счастливый финал, не правда ли?





Love (11 февраля)

Актеры: Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов, Ян Цапник, Камиль Ларин, Анатолий Белый, Мария Миронова, Ксения Собчак, Юрий Стоянов, Екатерина Варнава.

Синопсис. Ближе ко Дню всех влюбленных в кино появится комедия отечественного разлива. Действия в ней развернутся как раз 14 февраля, да еще и в отеле с названием Love. Какие только истории не развернутся за дверями номеров постояльцев!

Бывшие однокурсники встретятся в ресторане отеля в годовщину выпуска, и старые чувства вспыхнут с новой силой. Горничная — иммигрантка из Узбекистана должна сделать выбор между бойфрендом и деньгами от его мамы, которая жаждет избавиться от подруги сына. Жизнь застенчивого студента, мечтающего стать мужчиной, перевернется с ног на голову после знакомства с девушкой с пониженной социальной ответственностью. А частный детектив и его привлекательная клиентка намерены вывести на чистую воду мужа-подлеца. Словом, каждый герой комедии точно запомнит этот День влюбленных.