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Инвесторы за год вывели из Украины почти полмиллиарда долларов

Инвесторы за год вывели из Украины почти полмиллиарда долларов
Чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год оценивается в 420 млн долларов. В 2019 году чистый приток составил 5,2 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

За 2020 год отрицательные реинвестированные доходы оценены 1,2 млрд долларов (В 2019 году - положительные на уровне 3,3 млрд долларов).
По данным НБУ, инвестиции в акционерный капитал (кроме реинвестирования доходов) в 2020 году уменьшились до 833 млн долларов по сравнению с 1,0 млрд долларов за 2019 год, чистые привлечения по кредитам прямого инвестора - до 226 млн долларов по сравнению с 924 млн долларов за 2019 год.

Напомним, по данным НБУ, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Украину за январь-сентябрь 2020 года сократились на 343 млн долларов. При этом в третьем квартале отток капитала составил 49 млн долларов.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info
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