«Это только презентация»: взрыв в Нью-Дели и эскалация на Ближнем Востоке

Лидия Мартынова

Экстремистская группировка «Джейш аль-Хинд» («Индийская армия») взяла на себя ответственность за взрыв возле израильского посольства в Нью-Дели. В результате подрыва самодельного взрывного устройства 29 января никто не пострадал. По данным индийской полиции, боевики заложили возле посольства устройство со взрывчаткой небольшой мощности. Оно было начинено металлическими шариками, которые взрывом разнесло вокруг в радиусе 25 метров, передаёт Reuters.

Газета The Times of India сообщила в субботу, что на месте взрыва, который власти Индии и Израиля назвали терактом, был обнаружен свёрток с письмом, в котором упоминались имена двух известных иранцев, убитых в прошлом году: командующего спеподразделением «Кодс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани и ведущего учёного-ядерщика Исламской Республики Мохсена Фахризаде. Первый погиб 3 января 2020 года в результате удара беспилотника ВВС США в международном аэропорту Багдада, второй — 27 ноября под Тегераном. В убийстве Фахризаде официальные лица в Тегеране подозревают агентов израильской внешней разведки «Моссад».

«Это только презентация. Мы можем закончить вашу жизнь везде и в любое время. Иранские шахиды», — приводит The Times of India текст обнаруженной записки.

Полиция Нью-Дели позже сообщила, что камера видеонаблюдения засекла двоих выбросивших свёрток из такси возле израильского посольства в индийской столице.

Посол Израиля в Индии Рон Малка сказал местным СМИ, что видит связь между терактом в минувшую пятницу и взрывом автомобиля израильского посольства в Нью-Дели в феврале 2012 года. Тогда в результате атаки с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) был ранен один работник посольства, местный служащий и двое прохожих. В тот же день должен был произойти теракт против израильского дипредставительства и в столице Грузии, но заложенное там СВУ не сработало.

В настоящее время индийские службы безопасности проверяют данные обо всех иранцах, в том числе проживающих за пределами ИРИ, которые въезжали в Индию в последнее время. Израиль прислал в Нью-Дели группу своих следователей.

На фоне сообщений о предполагаемом «иранском следе» в атаке на израильское посольство в Индии на Ближнем Востоке фиксируется очередной рост напряжённости. Так, как сообщало ИА Newstes, через несколько часов после взрыва в Нью-Дели поздно вечером в пятницу, 29 января, некоторые СМИ распространили информацию о вторжении израильских истребителей-бомбардировщиков F-35 в воздушное пространство Ирана. Утром 30 января появились сообщения, что в Тегеране была включена сирена из-за предполагаемой угрозы авиаударов по иранской столице.