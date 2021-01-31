Как борода и щетина влияют на энергетику мужчин

Вадим Карасев

Борода испокон веков считалась силой рода и придавала мужчинам не только мужественность, но и силы. Утраченные знания предков вновь становятся актуальными, и многие мужчин отпускают бороду не в угоду моде, а для того, чтобы обрести мудрость, стать сильнее и без труда справляться с превратностями судьбы.

История претерпевала перемены, и в 1699 году по указу Петра Великого мужчин обязывали сбривать бороды в угоду модным тенденциям, пришедшим из дальних земель. Тем не менее спустя века бороды вновь завоевывают популярность, и на улицах все чаще встречаются мужчины с ухоженными бородками разной длины. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с приметами и пользой ношения бороды, а также определиться с тем, нужен ли такой атрибут в современном мире.

Борода: какие силы скрыты в волосах

Испокон веков волосы считались достоянием и лучшей защитой от любого зла. Существует немало преданий, сказаний и легенд о том, как герои лишались своих сил и защиты природы, обрезая волосы или лишаясь их из-за происков врагов и недоброжелателей.

По поверьям волосы — это своеобразные антенны, которые принимают энергию космоса и аккумулируют энергию, превращая ее в силу. Длинные волосы — признак не только развитой интуиции, но и мудрости, памяти, умения предвидеть трудности и справляться с превратностями судьбы без потерь.

Мужская борода является символом мудрости, зрелости и самостоятельности. Бородатые мужчины олицетворяли свой род, гордо несли это достояние, подтверждавшее родство с древними богами. Мужественная щетина и ухоженная борода испокон веков являлись подтверждением твердого характера и правильных намерений мужчин.

В прежние времена безбородые мужчины считались женоликими, с ними старались не вести никаких дел и не создавать семей. Отсутствие бороды говорило о многом: об отсутствии твердой опоры под ногами, трусливости натуры, неготовности к самостоятельной жизни.

Приметы о бороде

По поверьям избавиться от усов или бороды — к неудачам и финансовым трудностям. Нередко бороды и усы сбривали в наказание, и это означало подчинение человека.Сбрить растительность на лице — к бедам в семье. По поверьям мужчина, добровольно лишающийся растительности на лице, притягивает неприятности на весь свой род.Отсутствие бороды в прежние времена считалось неспособностью завести семью, признаком слабости и невозможности продолжить род.Примета гласит, что если мужчина заболел, то ему не стоит брить или стричь усы и бороду хотя бы несколько дней, чтоб пойти на поправку.Поверье гласит, что чем гуще растительность на лице, тем более удачлив будет человек в жизни, а вот разного цвета волосы на лице и голове характеризовали мужчину как ненадежного и хитрого.