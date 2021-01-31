Как избавиться от черной ножки на рассаде. Профилактика и эффективные препараты

Анастасия Иванова

Рассада овощных культур и цветов часто подвергаемся болезням и гибнет на ранней стадии развития. Появление гнили на ростках вызывает грибковое заболевание, которое в народе называют черной ножкой. Вывести эту напасть и уберечь растущие саженцы помогают профилактические мероприятия и применение эффективных препаратов.

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Как развивается черная ножка на растении

В начальной стадии развития при прорастании семян и с появлением первых листиков рассаду начинает одолевать грибковая болезнь — черная гниль и молодые ростки начинают массово полегать и гибнуть. Болезнь вызывает почернение корневой шейки растения, стебель подгнивает и падает.

Ошибки при выполнении агротехнических работ вызывают образование и развитие болезни. К ним можно отнести:

подготовка не обеззараженного грунта;загущенная посадка семян;чрезмерный полив с застоем воды;недостаток освещения и проветривания;несоблюдение температуры воздуха с резкими перепадами.

Важно! Неблагоприятные обстоятельства роста приводят к массовому подгниваю и ломке стебля растений.





Методы борьбы с черной ножкой

Грибки Olpidium, Pythium, Rhizoctonia, вызывающие болезнь распространяются на поверхности почвы. При благоприятных условиях паразиты перебрасываются на прикорневую шейку растений.

Профилактика болезни

Первая стадия борьбы с черной ножкой заключается в проведении профилактики заболевания.

Покупают качественные семена, устойчивые к развитию грибковых заболеваний, в специализированных магазинах, что гарантирует приобретение здорового посевного материала.

Сеют семена в сроки, указанные на упаковке производителя.Обеспечивают рассаду оптимальным теплом и достаточным светом.За два дня до посадки почву необходимо протравить раствором марганцовки в расчете: 3 грамма на 10 л воды.Регулярно проветривают накрытые стеклом или обернутые пленкой и обязательно удаляют конденсат.После посева семян, а также во время пикировки почву посыпают смесью песка и древесной золы во избежание покрытия грунта плесенью.

Важно! Использование для рассады торфяных таблеток или горшочков избавляет рассаду от появления гнили и растения почти всегда не заражаются черной ножкой.

Препараты для борьбы с черной ножкой

Когда методы профилактики не помогли, и черная ножка поражает рассаду, то применяют эффективные препараты.

При первых проявлениях болезни, когда ростки падают как подкошенные и грибок поразил большую часть рассады, проведите пикирование здоровой рассады в новую тару, а поражённую почву ликвидируют.

Биопрепарат Триходермин, предназначенный для борьбы с корневыми инфекциями вносят в почву в пропорции: 5 грамм на 5 л почвы.

Раствором Фитоспорина разведенного в пропорции 100 мл на 10 л воды поливают рассаду под корень и опрыскивают сверху листочки.

Смесь медного купороса примерно одна ч. л на 1 стакан древесной золы нанесенная на

Важно! При соблюдении мер профилактики и используя эффективные препараты можно избавиться от черной ножки.