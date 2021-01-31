Как раньше называли ювелиров в России

Алексей Вольцев

В январе ювелиры регистрируют свои клейма, именно поэтому последний день месяца был выбран для их неофициального профессионального праздника.

Решение учредить 31 января как Международный день ювелира было принято в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров.

Само слово «ювелир» пришло в русский язык из немецкого (Juwelier) или нидерландского (juwelier). Juwel — «драгоценный камень», восходит через старо-французское jоёl к латинскому jocellum («драгоценность»), а то происходит, в свою очередь, от iосus — «шутка, забава». При этом в России ювелиров раньше называли бриллиантщиками.

«Ювелир — бриллиантщик, золотых дел мастер, работающий с камнями, жемчугом, финифтью», — такое определение было дано в словаре Даля.

История ювелирного дела в России начинается с зарождения Киевской Руси и Владимиро-Суздальского княжества — это X-XII века. Широко использовались золотые и серебряные оправы для камней, а сами драгоценные камни считались символом верховной власти.

День 31 января в истории

В середине XVII века началась добыча русских самоцветов. На Урале открыли месторождения малахита, а в Сибири велась добыча агатов, сердоликов и яшмы. При Петре Первом уральские самоцветы приобрели всемирную известность. В правление Екатерины Второй продукция ювелирных заводов вышла на масштабный уровень.

В середине XIX века в России начали добываться драгоценные камни — алмазы, изумруды, топазы, рубины. А в 1842 году был основан ювелирный дом Карла Фаберже, который быстро завоевал известность и стал выполнять заказы царской семьи.