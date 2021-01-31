Кейт Миддлтон рассказала, какую новую профессию она освоила во время карантина

Вадим Карасев

Пандемия коронавируса многих из нас чему-то научила. 39-летняя Кейт Миддлтон тоже нашла в ней для себя некоторые плюсы. Во время карантина герцогиня освоила новую профессию — она призналась, что стала парикмахером. Правда, клиентами Кейт пока были только ее дети, семилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи, и они от парикмахерских навыков своей мамы в восторг не пришли.





Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Об этом она рассказала во время недавней видеовстречи с другими родителями.

У нас есть повседневные родительские обязанности. Но, я думаю, во время изоляции мы должны были взять на себя дополнительные роли, которые помогли бы нам в нашей жизни. Во время локдауна я стала парикмахером, к большому ужасу моих детей,

— поделилась она.

Кейт также сказала, что ей пришлось стать и учителем тоже, и призналась, что ее привлекают разные направления. Хуже всего герцогине, как оказалась, дается математика — свои знания она оценила на пять баллов из 10.

Самую большую поддержку, по ее признанию, ей оказал 38-летний супруг принц Уильям.

Так как обучение Джорджа и Шарлотты на дому продолжается, Елизавета II предоставила Кейт и принцу Уильяму место для работы в своей королевской резиденции в Сандрингеме, которая находится всего в нескольких километрах от загородного дома пары Анмер-Холл. Сама королева и ее муж принц Филипп сейчас живут в Виндзорском замке.



