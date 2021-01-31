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Коэффициент распространения COVID-19 в Москве превысил единицу впервые за две недели

Коэффициент распространения COVID-19 в Москве превысил единицу впервые за две недели

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Коэффициент распространения коронавируса в Москве 31 января впервые за две недели превысил единицу — с 0,95 до 1,08 — максимума с 17 января (тогда он составлял 1,11). Об этом в воскресенье сообщает ТАСС.

Кроме того, ещё в двух регионах с наибольшим числом заболевших показатель превысил единицу: в Санкт-Петербурге — 1,09 и Иркутской области — 1,02.

В целом по стране коэффициент также увеличился с 0,94 до 0,99 — это максимальное значение с 18 января.

В России за сутки выявили 18 359 новых случая COVID-19


Согласно расчётам, в Воронежской, Нижегородской и Ростовской областях коэффициент распространения коронавируса остался на уровне 0,98, в Красноярском крае и Архангельской области — 0,97, в Свердловской — 0,96, в Подмосковье — 0,95.

Коэффициент распространения COVID-19 показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до изоляции. Регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.

По данным оперативного штаб по борьбе с распространением инфекции, за минувшие сутки в России выявили 18 359 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 3 850 439. 

Ранее Президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина заявил, что коронавирус постепенно отступает, показатели по смертности от COVID-19 в России в целом удовлетворительные по сравнению с другими странами.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru
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