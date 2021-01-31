Колесо Года: праздник Имболк 1 февраля 2021 года

Вадим Карасев

Праздник Имблок олицетворяет пробуждение природы после зимней спячки и наступление весны. Традиции и обычаи этого праздника соблюдают со времен кельтов, и многие из них дошли до наших времен.

У кельтов календарь основан на Колесе Года — жизненном цикле природы, который подчиняет себе все. Празднование Имблока, дня Огней и Факелов, символизирует пробуждение природы, возрождение и победу над смертью. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют поближе познакомиться с историей происхождения праздника и с основными традициями Имблока, чтобы 1 февраля 2021 года привлечь в жизнь удачу и ускорить наступление теплых деньков.

Праздник Огней и Факелов в 2021 году

Праздник Имблок несет в себе глубокий смысл, и кельты в этот день разжигают факелы и огни, чтобы приблизить наступление тепла. В феврале запасы продовольствия подходят к концу, настроение становится апатичным из-за длительных холодов и отсутствия солнечного света. Именно поэтому так важно взбодриться, найти в себе силы продержаться еще немного и встретить долгожданное тепло.

Огонь для кельтов, как и для других народов, — символ тепла и очищения. Именно он служил указателем для весны, призывал к активным действиям. В день праздника принято топить снег, указывая зиме на то, что ее пора подходит к концу. Яркие всполохи огня возрождают надежду и дарят уверенность в том, что холода вскоре сменятся звонкими ручьями, капелью и зеленеющими островками первой травы.

Встречая Имболк, следует вспомнить о том, что ничто не вечно, и даже проблемы отступят, как в природе зима сменяется весной и жарким теплым летом. Яркие огни призывают к активным действиям, помогая сосредоточиться на успехе и без колебаний сражаться с превратностями судьбы, веря в лучший исход.

Имболк: главные традиции праздника 1 февраля

Соблюдая древние кельтские традиции в современном мире, каждый человек открывает в себе потаенные и спящие до поры внутренние силы, которые помогают не бояться перемен и не прятаться за мнимой стабильностью. Следование обычаям помогает стать увереннее, спокойнее относиться к временным трудностям и не бояться вступать в борьбу за собственное благополучие.

На Имблок зажигают свечи в каждой комнате, чтобы очищающий огонь принес перемены, убрал с пути препятствия и преграды, а также очистил жилище от бед и негатива. Рядом со свечами располагают самые обычные камни, которые символизируют твердость намерений, готовность стоять на ногах и сражаться с превратностями судьбы.

Имблок — это время не только перемен и решительных действий, но и достижения гармонии. Без внутреннего равновесия невозможно принимать верные решения, а значит, нужно привести чувства и эмоции к гармонии. Сделать это помогут ароматические масла, которые можно поместить в аромалампы или нанести на ватные диски и разложить в помещениях своего жилища.

На Имблок принято медитировать на пламя, мысленно представляя, что в огне сгорают трудности и преграды на пути к счастливой жизни. Огню предают негативные мысли, страхи и прошлое, которые настала пора отпустить.

Имблок — время гаданий и предсказаний. В день кельтского праздника каждый сможет узнать свое будущее, если погадает любым из понравившихся способов. Самыми верными считаются гадания на рунах и картах Таро.