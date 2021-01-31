Кунсткамере исполнилось 307 лет

Анастасия Иванова

Первый российский публичный музей, Кунсткамера, был создан по приказу Петра Первого в Санкт-Петербурге 31 января 1714 года.

При посещении Англии и Голландии царь очень заинтересовался кабинетами редкостей — «кунштов». Он решил организовать подобный кабинет в России и приобрёл первые экспонаты будущей петербургской Кунсткамеры, например, «младенцев Рюйша».

В новой столице коллекции поместили в только что построенный Летний дворец, позже переведены в Кикины палаты, где в 1719 года их впервые показали посетителям.

В указах Петра I предписывалось сдавать за плату в Петербургскую Кунсткамеру «каменья необыкновенные, кости человеческие и скотские, старые надписи на каменьях, железе или меди, старое ружье, посуду, все, что зело старо и необыкновенно».

В 1718 году архитектор Георг Иоганн Маттарнови разработал проект нового здания на Васильевском острове.

В стенах Кунсткамеры работали многие крупнейшие российские ученые, и среди них Михаил Ломоносов, который составил описание коллекции минералов.

В 30-е годы XIX в. на основе коллекций Кунсткамеры были созданы Этнографический, Азиатский, Египетский, Анатомический, Зоологический, Ботанический, Минералогический музеи и Кабинет Петра I.

День 31 января в истории

В наши дни Кунсткамера на Университетской набережной — Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. Он обладает уникальной коллекцией из 1,2 миллиона предметов, раскрывающих историю и быт многих народов мира. В 2020 году Главгосэкспертиза одобрила проект архива Кунсткамеры. Архив планируется создать на базе недостроенного здания на Заповедной улице.