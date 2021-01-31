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Лунный день сегодня 31 января 2021 года

Лунный день сегодня 31 января 2021 года

Завершить январь на позитивной ноте и не упустить удачу помогут рекомендации астрологов, отраженные в ежедневном лунном календаре. Их советы помогут привлечь в жизнь нужные перемены.


Воскресный день не отличается позитивом, однако привлечь удачу в делах получится, если внимательно относиться к окружающим событиям и доверять своей интуиции. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отказаться от авантюр и рискованных дел, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Фаза Луны: 19 лунные сутки. Убывающая Луна в Деве — время, когда есть опасность быть обманутыми собственными иллюзиями или окружением.

Магнитные бури 31 января: солнечная активность минимальна. Магнитосфера Земли находится вне досягаемости солнечных ветров.

Что принесет удачу сегодня


уединение;
завершение текущих дел;
привлечение позитивных мыслей;
борьба со страхами;
честность.

Что отпугнет успех в этот день


риски и авантюры;
доверие слухам;
невнимание к деталям;
агрессия.

Домашние дела по лунному календарю

В последний день января астрологи рекомендуют отложить дела, которые навевают скуку и портят настроение. В эти сутки выполнять домашнюю работу стоит в хорошем настроении, и если уборка раздражает, то ее стоит отложить. В воскресный день не стоит приглашать в гости малознакомых людей, которые могут принести неприятные новости и слухи.

Что надеть в это воскресенье

В воскресный день важными спутниками успеха будут хорошее настроение и вдумчивость, благодаря которым получится сохранить везение и не конфликтовать. Индиго, васильковый, сапфировый оттенки помогут сохранить внутреннее равновесие и отличить правду от лжи.


Из украшений астрологи рекомендуют выбирать натуральные минералы, придающие уверенность и повышающие мотивацию: горный хрусталь, цитрин, яшму, сердолик. Украшения из серебра помогут оградить себя от внимания со стороны недоброжелателей.

Любовь и отношения в 19 лунный день

В воскресный день романтические отношения будут стимулом для развития, однако если настроения нет, то лучше отложить свидания, чтобы не поссориться с избранниками. В семейном кругу необходимы спокойные отношения без ссор и недовольства. Этот день будет удачным и для новых знакомств, однако астрологи рекомендуют быть внимательными к предчувствиям, чтобы не стать заложниками манипуляторов.

Финансы и работа 31 января

В воскресенье удачно будет продвигаться коллективная работа, но важно быть бдительными, чтобы не зайти в тупик. В такие дни нельзя доверять слухам и непроверенной информации, чтобы не потерять накопления, доверившись малознакомым людям.

Финансовая активность должна быть направлена на созидание: это может быть приобретение товаров, запланированное ранее, покупка необходимой одежды, продуктов питания, товаров для текущего ремонта. 

Настроение и здоровье по лунному календарю

Луна убывает, однако сил и энергии достаточно, а значит, не стоит оставаться в статичном положении. Физические нагрузки помогут быстро справиться со стрессом и переизбытком эмоций, а также улучшат тонус организма. Оставаться в хорошем настроении помогут позитивные мысли и отказ от иллюзий. Попытки спрятаться от насущных проблем не приведут к счастью. В этот день не будут лишними и тонизирующие травяные сборы, которые помогут мобилизовать силы и избавиться от апатии.

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По материалам: dailyhoro.ru
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