Маршруты международных автобусов предлагают занести в специальные карты
В России может появиться новый вид документов для транспортных компаний — карты международного маршрута регулярных перевозок. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях весенней сессии.
Ещё одна норма документа предполагает внесение изменений в реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам и включение в него пунктов, используемых при международных автоперевозках. Как пояснили разработчики, это необходимо для того, чтобы одних пассажиров на автовокзалах и станциях не обслуживали хуже, чем других.
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Кроме того, документ прописывает порядок установления и изменения международных маршрутов. Согласно ему, этот процесс должен проводиться госорганом по предложению российского перевозчика или иностранного ведомства. Это касается и отмены маршрута, но она может произойти также по инициативе уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
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