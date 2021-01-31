Милиция ЛНР: На Украине готовят саперов для отправки в Донбасс

Алексей Вольцев

Киев готовит инженерно-саперные подразделения для отправки в Донбасс, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий.

«По данным нашей разведки, на одном из полигонов Национальной гвардии Украины в Харьковской области проходят подготовку инженерно-саперные подразделения. В ходе обучения отрабатывались вопросы по разведке и поиску минно-взрывных заграждений, обезвреживанию мин и специфике подрыва различных конструкций и сооружений», — сообщил Осадчий.

Милиционер не исключил, что они прибудут в зону Операции объединенных сил.

Ранее делегация ЛНР в контактной группе заявила, что провокации и активизация обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе стали приобретать системный характер.