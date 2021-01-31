Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"

Вадим Карасев

Министерство обороны России опубликовало в своей презентации тактико-технические характеристики межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", предназначенной для ведения ядерной войны с потенциальным противником по ту сторону океана, пишет "Российская газета".

В ходе выступления замминистра обороны Алексея Криворучко на Едином дне военной приемки был показан слайд, на котором раскрыли некоторые данные вооружения: ее калибр составляет 1,86 м, в длину она достигает почти 18 метров, стартовая масса составляет 46 тонн. Ракета несет полезную нагрузку массой до 1250 кг.

"Ярс" обладает твердотопливными двигателями, которые могут доставить снаряд на расстояние до 10 тысяч километров. При непосредственной атаке от нее отделяются четыре боевые блока индивидуального наведения, каждый из которых несет атомный заряд мощностью до 500 килотонн. При необходимости корректировки маршрута он может быть пересчитан при помощи специальной системы. Помимо самой ракеты в боевой комплекс входят ее надувные макеты с имитаторами работы двигателей, которые могут сбить с толку системы обнаружения потенциального противника.

Всего в распоряжении ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации находятся свыше 50 пусковых установок "Ярсов", они выполнены как в шахтной версии, так и в виде подвижных комплексов.