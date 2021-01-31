"Молодёжка ОНФ" продлила акцию, в которой можно получить бесплатные билеты на столичные катки

Вадим Карасев

Молодёжка ОНФ продила ежегодную акцию "Татьянка", в ходе которой можно получить бесплатные билеты на главные столичные катки на ВДНХ, в парке Горького и возле ГУМа.

Для желающих стать обладателем прохода на лёд, необходимо преодолеть небольшой квест и правильно ответить на вопросы в викторине. Сделать это можно в 15 точках центра города рядом со станциями метро "Сокольники", "Курская", "Киевская", ВДНХ, "Юго-Западная", "Новослободская", "Проспект Мира", "Комсомольская", "Краснопресненская", "Таганская", "Белорусская", "Серпуховская", "Октябрьская", "Павелецкая", "Университет".

"Студентам очень понравился такой формат: квест и викторина. Практически каждый второй спрашивал нас, а будут ли подобные акции еще, потому что хотели рассказать друзьям и вместе еще раз поучаствовать. Поэтому мы решили продолжить акцию, тем более что сейчас в Москве прекрасная погода для катаний на коньках. За время пандемии мы соскучились по общению и дружеским компаниям. А встреча на катке – это весело, красиво, да еще и полезно для здоровья", – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.