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"Молодёжка ОНФ" продлила акцию, в которой можно получить бесплатные билеты на столичные катки

"Молодёжка ОНФ" продлила акцию, в которой можно получить бесплатные билеты на столичные катки

Молодёжка ОНФ продила ежегодную акцию "Татьянка", в ходе которой можно получить бесплатные билеты на главные столичные катки на ВДНХ, в парке Горького и возле ГУМа.

Для желающих стать обладателем прохода на лёд, необходимо преодолеть небольшой квест и правильно ответить на вопросы в викторине. Сделать это можно в 15 точках центра города рядом со станциями метро "Сокольники", "Курская", "Киевская", ВДНХ, "Юго-Западная", "Новослободская", "Проспект Мира", "Комсомольская", "Краснопресненская", "Таганская", "Белорусская", "Серпуховская", "Октябрьская", "Павелецкая", "Университет".

"Студентам очень понравился такой формат: квест и викторина. Практически каждый второй спрашивал нас, а будут ли подобные акции еще, потому что хотели рассказать друзьям и вместе еще раз поучаствовать. Поэтому мы решили продолжить акцию, тем более что сейчас в Москве прекрасная погода для катаний на коньках. За время пандемии мы соскучились по общению и дружеским компаниям. А встреча на катке – это весело, красиво, да еще и полезно для здоровья", – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

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По материалам: uposters.ru
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