Мускатный орех, в чём польза

Влада Некрасова

Мускатный орех – пряность. Ее добывают из косточек мускатного ореха. Она придает особый вкус блюдам, применяется в кулинарии. Мускатный орех используют во время приготовления пищи: первых блюд, безалкогольных напитков, вторых блюд, десертов, выпечки, алкогольных напитков. Пряность содержит особый состав полезных веществ, но в то же время может быть смертельной для человека. Статья деталью расскажет о пользе и вреде пряности.

Полезные свойства мускатного ореха

В составе находятся витамины: В, С, А, Е.В большом количестве содержаться полезные вещества: элемицин, сапонины, пектины, крахмал, клетчатка, эфирные масла, минеральные соединения, миристицин, сафрол, антиоксиданты. Благодаря наличию многообразия веществ, мускатный орех оказывает влияние на органы и ткани. Эфирное масло тормозит рост злокачественных клеток. При лейкозе затормаживает формирование метастазов.Прием 200 мл теплого молока и 1 чайной ложки специи, позволяет расслабить организм, устранить тревогу, беспокойство, обеспечить здоровый и крепкий сон. Напиток показан при головокружении и головной боли.Оказывает положительный эффект на работу головному мозга, улучшает внимание, зрение, память, концентрацию, зрительное восприятие. Влияет на общий тонус онанизма. Способен избавить от депрессивных состояний, хронической усталости.Влияет на работу сердца, расширяет сосуды, снижает артериальное давление, приводит к стабилизации сердечного ритма.Нормализует метаболизм.Укрепляет костную систему, является профилактикой развития остеопороза.Снижает количество патогенных микроорганизмов в ротовой полости и желудке. Укрепляет десна, уменьшает их кровоточивость. Устраняет неприятный запах в ротовой полости.Уменьшает болевой синдром различной локализации и воспалительный процесс.Влияет на увеличение количества красных кровяных телец. Это обуславливает профилактику развития анемии.Уменьшает газообразование, нормализует функционирование пищеварительного тракта.Обладает дезинтоксикационным действием, позволяет выводить шлаки и токсины из организма. При отравлениях различного генеза, улучшает общее состояние, уменьшает явления интоксикации.Обладает мочегонными свойствами, избавляет от отеков, помогает растворять плотные структуры в почках.Укрепляет иммунную систему. Помогает бороться с вредоносными вирусами и бактериями.





Вредные свойства мускатного ореха

Если соединить кефир с мускатным орехом, могут возникнуть нарушения в работе печени и психические отклонения.Противопоказан к употреблению при аллергических реакциях, нарушении психического здоровья.При употреблении мускатного ореха беременным, появляется угроза выкидыша.В составе продукта содержится миристицин. Это вещество, которое обладает наркотически действием. Он влияет на сознание человека, вызывает галлюцинации. Возможны побочные эффекты: гиперемия конъюнктивы, кожный зуд и сыпь, головная боль, нарушение стула, болевой симптом в различных отделах кишечника, нарушение работы печени, нарушение речи, тахикардия, аритмия, периодическое повышение и снижение артериального давления, одышка, потливость, усталость, нарушение ориентации в пространстве, судорожная активность, потеря сознания. Данные явления могут развиться при употреблении мускатного ореха в количестве 5-6 гр.