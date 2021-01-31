На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовало испытание «Мастер-класс»

Алексей Вольцев



В Волгограде на площадке Детско-юношеского центра началось финальное испытание для 15 лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» – «Мастер-класс». Тему и форму проведения мастер-класса лауреаты конкурса определили самостоятельно.

Финалисты продемонстрируют профессиональное мастерство в области презентации и трансляции инновационного педагогического опыта в ситуации профессионального взаимодействия, а также ответят на вопросы жюри.

«Мастер-класс», действительно, особое испытание, неслучайно оно обычно проводится в конце второго тура, являясь финалом для лауреатов. Это некие «надпредметные» компетенции учителя, если говорить школьным языком, которые показывают профессиональное мастерство педагога, его владение методическими навыками и возможностью применения педагогических технологий для того, чтобы вовлечь ребёнка в предмет, увлечь его материалом, донося его в доступной форме», – отметил заместитель Министра просвещения России Виктор Басюк.

По его словам, в этом испытании учителю необходимо продемонстрировать свой индивидуальный почерк – не просто презентовать опыт известных педагогов-теоретиков, а показать его в преломлении своей практической деятельности.

По итогам второго очного тура («Классный час», «Мастер-класс») жюри выберет пятёрку призёров конкурса. Финальное мероприятие конкурса состоится 2 февраля в обновлённом формате. В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. В результате из пятёрки лучших учителей будет выбран победитель конкурса «Учитель года России – 2020», который войдёт в состав коллегиальных органов при Министерстве просвещения Российской Федерации.