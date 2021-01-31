Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовало испытание «Мастер-класс»

На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовало испытание «Мастер-класс»

На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовало испытание «Мастер-класс»


В Волгограде на площадке Детско-юношеского центра началось финальное испытание для 15 лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» – «Мастер-класс». Тему и форму проведения мастер-класса лауреаты конкурса определили самостоятельно.

Финалисты продемонстрируют профессиональное мастерство в области презентации и трансляции инновационного педагогического опыта в ситуации профессионального взаимодействия, а также ответят на вопросы жюри.

«Мастер-класс», действительно, особое испытание, неслучайно оно обычно проводится в конце второго тура, являясь финалом для лауреатов. Это некие «надпредметные» компетенции учителя, если говорить школьным языком, которые показывают профессиональное мастерство педагога, его владение методическими навыками и возможностью применения педагогических технологий для того, чтобы вовлечь ребёнка в предмет, увлечь его материалом, донося его в доступной форме», – отметил заместитель Министра просвещения России Виктор Басюк.

По его словам, в этом испытании учителю необходимо продемонстрировать свой индивидуальный почерк – не просто презентовать опыт известных педагогов-теоретиков, а показать его в преломлении своей практической деятельности.

По итогам второго очного тура («Классный час», «Мастер-класс») жюри выберет пятёрку призёров конкурса. Финальное мероприятие конкурса состоится 2 февраля в обновлённом формате. В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. В результате из пятёрки лучших учителей будет выбран победитель конкурса «Учитель года России – 2020», который войдёт в состав коллегиальных органов при Министерстве просвещения Российской Федерации.

# Общество
По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовало испытание «Мастер-класс»
На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовало испытание
Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"
Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"
В акции протеста в Москве участвовали 2 тыс. человек
В акции протеста в Москве участвовали 2 тыс. человек
Ulyana Sergeenko, Dior и другие: смотрим лукбуки с яркими коллекциями кутюрной недели в Париже
Ulyana Sergeenko, Dior и другие: смотрим лукбуки с яркими коллекциями
В центре Москвы сгорел полицейский автомобиль
В центре Москвы сгорел полицейский автомобиль
Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
5 денежных примет и поверий о кошках: как домашние любимцы делают нас счастливее
5 денежных примет и поверий о кошках: как домашние любимцы делают нас
«Навальнисты» ведут отчаянный поиск сакральной жертвы — Общественная палата
«Навальнисты» ведут отчаянный поиск сакральной жертвы — Общественная
«Это только презентация»: взрыв в Нью-Дели и эскалация на Ближнем Востоке
«Это только презентация»: взрыв в Нью-Дели и эскалация на Ближнем
Президент Федерации тенниса России: Ельцин предотвратил гражданскую войну
Президент Федерации тенниса России: Ельцин предотвратил гражданскую
Идем в кино: 10 интересных фильмов первой половины февраля
Идем в кино: 10 интересных фильмов первой половины февраля
Украина в феврале получит более 100 тысяч доз вакцины Pfizer
Украина в феврале получит более 100 тысяч доз вакцины Pfizer

Топ на сегодня

Шарлиз Терон, Арми Хаммер, Леа Сейду и другие гетеросексуалы, сыгравшие в кино представителей ЛГБТК-сообщества
Шарлиз Терон, Арми Хаммер, Леа Сейду и другие гетеросексуалы,
Меган Фокс спровоцировала слухи о помолвке со своим бойфрендом Колсоном Бэйкером
Меган Фокс спровоцировала слухи о помолвке со своим бойфрендом
Российско-турецкий центр по контролю за перемирием открылся в Азербайджане
Российско-турецкий центр по контролю за перемирием открылся
Эксперты НАТО обнародовали план захвата Калининградской области
Эксперты НАТО обнародовали план захвата Калининградской области
Обзор иранской прессы: первые 100 дней Байдена и последний выстрел в Трампа
Обзор иранской прессы: первые 100 дней Байдена и последний выстрел

Еще по теме

Министр просвещения примет участие в финале конкурса «Учитель года России – 2020»
На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовали «Уроки»
В Волгограде открылся федеральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020»
Волгоградская область примет заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020»