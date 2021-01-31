"Наркотики уничтожают отношения": лейбл Тимы Белорусских раскрыл причины его ухода

Вадим Карасев

22-летний Тима Белорусских недавно ушел из лейбла Kaufman, благодаря которому превратился на постсоветском пространстве в настоящую суперзвезду. В компании раскрыли, почему было прекращено сотрудничество с молодым артистом.

Накануне в СМИ появились сообщения, что Тиму Белорусских якобы задержали с запрещенными веществами. Сам артист информацию опроверг и призвал не верить СМИ. В то же время в УСК по Минску дали официальный комментарий по данной ситуации, сообщив о расследовании уголовного дела в связи с задержанием 22-летнего молодого человека, у которого при обыске обнаружили гашиш. О произошедшем высказались и представители бывшего музыкального лейбла Тимы Белорусских.



"Наркотики уничтожают отношения между теми, кто употребляет, и теми, кто не употребляет, постепенно происходит недопонимание, а в конечном итоге сносит башню и ты выходишь из под контроля, дальше результат на лицо.. По информации УСК: 6 января Тима был задержан в Минске, у него были найдены наркотические вещества.. пока, лично для нас, причиной произошедшего кажется его новое окружение, которое Тимофей приобретал долгие месяца, влияние которых бесспорно повлияло на уход Тимофея из лейбла.. Вывод: не употребляйте наркотики", — говорится в посте, опубликованном в инстаграме белорусского лейбла Kaufman.

За пару дней до этого в инстаграме белорусского лейбла появился загадочный пост, который сопровождали фотографии с Тимой Белорусских.

"Все хорошее имеет свойство заканчиваться, особенно мы это прочувствовали в 20 году, в какой-то неожиданный для всех момент некоторые люди не просто надели на себя не хилую корону, но и начали наплевательски относиться к людям, которые дали им возможность стать теми, кем они сейчас являются, ведь несмотря ни на что, все мы должны чувствовать уважение и благодарность друг к другу за те или иные поступки, вы должны знать, что на удивление такими людьми оказались даже те, с кем формировалась эта самая family-философия", — сообщалось в посте.

Сам Тима Белорусских накануне Нового года высказался о своих отношениях с белорусским лейблом.

Дело в том, что в определенный момент и день я принял решение, что хочу поменять свою жизнь. Так уж вышло, что уже много-много лет смыслом моей жизни является музыка и её создание. Большинству из вас, кто плотнячком за мной следит, известно, что я двигался с ребятами из — “Kaufman Label”, но все знают истории между артистом и лейблом, когда артист принимает решение стать самостоятельным и покидает комьюнити — я не стал исключением.. Мы вместе написали много крутых песен, которые кто-то слушает прямо сейчас и будет слушать завтра, и т. д., но я чувствую, что нуждаюсь в новом этапе и этот этап уже наступил.

При этом исполнитель призвал "не искать виноватых" и просто порадоваться за его "новую музыкальную главу".

Как писал ранее NEWSTES, автор хита "Мокрые кроссы" Тима Белорусских стал отцом в 16 лет.