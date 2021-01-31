«Навальнисты» ведут отчаянный поиск сакральной жертвы — Общественная палата
В отношении тех, кто против протестов в России, «разгоняют ненависть»
Глава рабочей группы Общественной палаты России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич заявил, что организаторы несанкционированных акций оказывают в интернете давление на тех, кто призывает не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных акциях.
Есть также случаи обращений с требованием заблокировать в Twitter и Instagram тех, кто борется со сторонниками блогера Алексея Навального.
По его словам, мониторинг ОП также зафиксировал создание телеграм-чатов, в которых «ведется не только координация действий, но и полностью контроль за деятельностью правоохранителей, перехват разговоров по рациям и отслеживание их перемещений».
Как сообщало ИА Newstes, несанкционированные властями акции проходят в российских города 31 января. Пока они оцениваются как немногочисленные. По данным «ОВД-Инфо», задержаны 900 человек. Аналогичные акции прошли неделю назад.