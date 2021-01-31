«Навальнисты» ведут отчаянный поиск сакральной жертвы — Общественная палата

Лидия Мартынова

В отношении тех, кто против протестов в России, «разгоняют ненависть»

Глава рабочей группы Общественной палаты России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич заявил, что организаторы несанкционированных акций оказывают в интернете давление на тех, кто призывает не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных акциях.

«Мониторинг Общественной палаты фиксирует мощнейший разгон ненависти к тем, кто стоит на позиции закона, — цитирует Малькевича ТАСС. — Идет травля артистов, общественных деятелей — то есть всех, кто призывает не поддаваться на провокации, травят в соцсетях. Самый яркий пример — травля за стих о протестах артиста Семена Слепакова».

Есть также случаи обращений с требованием заблокировать в Twitter и Instagram тех, кто борется со сторонниками блогера Алексея Навального.

«Идет отчаянный поиск сакральной жертвы, и пока что мы фиксируем фейки, связанные с пятилетним сыном главного редактора „Медиазоны“ Сергея Смирнова. Мы видели в соцсетях большое количество фотографий, когда стоит мальчик у дома, в снегу, в сугробе и чуть ли не кричит. По методичкам западным, должна быть некая сакральная жертва, но поскольку такого нет и все в целом корректно, то в соцсетях предлагается эта история с мальчиком», — отметил Малькевич.

По его словам, мониторинг ОП также зафиксировал создание телеграм-чатов, в которых «ведется не только координация действий, но и полностью контроль за деятельностью правоохранителей, перехват разговоров по рациям и отслеживание их перемещений».

Как сообщало ИА Newstes, несанкционированные властями акции проходят в российских города 31 января. Пока они оцениваются как немногочисленные. По данным «ОВД-Инфо», задержаны 900 человек. Аналогичные акции прошли неделю назад.