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Навального выдвигают на Нобелевскую премию мира

Навального выдвигают на Нобелевскую премию мира

Российский оппозиционер Алексей Навальный, сторонники которого неоднократно совершали нападения на полицейских во время незаконных акций, выдвинут на соискание Нобелевской премии мира. О номинации Навального со ссылкой на свои источники в Норвегии сообщило агентство Reuters.

Президент Литвы Гитанас Науседа, как ранее сообщало ИА Newstes, выдвинул на Нобелевскую премию мира белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую.

В списке номинантов на Нобелевскую премию, кроме россиянина, называются ВОЗ, ЕСПЧ и экоактивистка Грета Тунберг и радикальное американское движение BLM.

# Политика
По материалам: eadaily.com
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