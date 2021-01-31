Навального выдвигают на Нобелевскую премию мира

Анастасия Иванова

Российский оппозиционер Алексей Навальный, сторонники которого неоднократно совершали нападения на полицейских во время незаконных акций, выдвинут на соискание Нобелевской премии мира. О номинации Навального со ссылкой на свои источники в Норвегии сообщило агентство Reuters.

Президент Литвы Гитанас Науседа, как ранее сообщало ИА Newstes, выдвинул на Нобелевскую премию мира белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую.

В списке номинантов на Нобелевскую премию, кроме россиянина, называются ВОЗ, ЕСПЧ и экоактивистка Грета Тунберг и радикальное американское движение BLM.