Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Назван способ определения COVID-19 по внешнему виду языка

Назван способ определения COVID-19 по внешнему виду языка

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Медики предупредили об опасности появления шишек на языке при инфицировании COVID-19. Об этом 31 января сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в The British Journal of Dermatology.

По данным учёных, порядка 25 процентов заболевших коронавирусом заявляют о проблемах с полостью рта. Всё больше заражённых коронавирусом нового типа замечают появление шишек на языке, сопровождающихся припухлостью и локальными воспалениями.

Исследователи объясняют появление данного симптома наличием ангиотензинпревращающего фермента — рецептора, который реагирует на вирусы. Большая часть этих рецепторов находятся на языке, чем и объясняются воспаления в ротовой полости.

Врач назвал способы восстановить обоняние после COVID-19


Также в ходе исследования специалисты установили и другие частые симптомы COVID-19: потеря вкуса, которая может сохранятся даже после отрицательного теста на коронавирус; бруксизм (непроизвольное скрежетание зубами); кровотечения и сухость во рту из-за поражения слюнных желез.

Ранее невролог Александр Будик рассказал, как можно ускорить возвращение обоняния людям, переболевшим коронавирусной инфекцией.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Петербурге полицейский остановил нападавших, пригрозив пистолетом
В Петербурге полицейский остановил нападавших, пригрозив пистолетом
"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие звезды, которые выступали против феминизма
"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие
Навального выдвигают на Нобелевскую премию мира
Навального выдвигают на Нобелевскую премию мира
Участница конкурса красоты "Мисс Казахстан" пошла работать посудомойкой
Участница конкурса красоты "Мисс Казахстан" пошла работать
Создатель червонца СССР Владимир Тарновский: Всегда служить Отечеству
Создатель червонца СССР Владимир Тарновский: Всегда служить Отечеству
Глава СПЧ назвал протестные акции в России нездоровыми
Глава СПЧ назвал протестные акции в России нездоровыми
Звездный Instagram: из зимы в лето и обратно
Звездный Instagram: из зимы в лето и обратно
Милиция ЛНР: На Украине готовят саперов для отправки в Донбасс
Милиция ЛНР: На Украине готовят саперов для отправки в Донбасс
Лунный день сегодня 31 января 2021 года
Лунный день сегодня 31 января 2021 года
"Молодёжка ОНФ" продлила акцию, в которой можно получить бесплатные билеты на столичные катки
"Молодёжка ОНФ" продлила акцию, в которой можно получить бесплатные
На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовало испытание «Мастер-класс»
На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовало испытание
Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"
Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"

Топ на сегодня

Шарлиз Терон, Арми Хаммер, Леа Сейду и другие гетеросексуалы, сыгравшие в кино представителей ЛГБТК-сообщества
Шарлиз Терон, Арми Хаммер, Леа Сейду и другие гетеросексуалы,
Эксперты НАТО обнародовали план захвата Калининградской области
Эксперты НАТО обнародовали план захвата Калининградской области
Обзор иранской прессы: первые 100 дней Байдена и последний выстрел в Трампа
Обзор иранской прессы: первые 100 дней Байдена и последний выстрел
В Тегеране опровергли вторжение израильских F-35 в иранское небо
В Тегеране опровергли вторжение израильских F-35 в иранское небо
Кейт Миддлтон рассказала, какую новую профессию она освоила во время карантина
Кейт Миддлтон рассказала, какую новую профессию она освоила во время

Еще по теме

Ученые установили первый признак коронавируса
В мире выявили свыше 470 тыс случаев COVID-19 за сутки
Число заражённых COVID-19 в мире за сутки выросло более чем на 100 тысяч
В России под наблюдением из-за COVID-19 остается 151 тысяча человек