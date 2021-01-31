Назван способ определения COVID-19 по внешнему виду языка

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Медики предупредили об опасности появления шишек на языке при инфицировании COVID-19. Об этом 31 января сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в The British Journal of Dermatology.

По данным учёных, порядка 25 процентов заболевших коронавирусом заявляют о проблемах с полостью рта. Всё больше заражённых коронавирусом нового типа замечают появление шишек на языке, сопровождающихся припухлостью и локальными воспалениями.

Исследователи объясняют появление данного симптома наличием ангиотензинпревращающего фермента — рецептора, который реагирует на вирусы. Большая часть этих рецепторов находятся на языке, чем и объясняются воспаления в ротовой полости.

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Также в ходе исследования специалисты установили и другие частые симптомы COVID-19: потеря вкуса, которая может сохранятся даже после отрицательного теста на коронавирус; бруксизм (непроизвольное скрежетание зубами); кровотечения и сухость во рту из-за поражения слюнных желез.

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