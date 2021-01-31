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Названы главные цели превентивного удара НАТО по Калининградской области

Названы главные цели превентивного удара НАТО по Калининградской области

Сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области России предполагает уничтожение четырех ключевых объектов в регионе, следует из доклада американской организации Center for Naval Analyses (CNA).

Целями в случае нападения альянса на Россию будут пусковые установки баллистических ракет малой дальности (БРМД), способных нести ядерные боеголовки, в частности ракет "Искандер"; корабли и инфраструктура Балтийского флота; дислоцированные в регионе ЗРК С-400 "Триумф"; воинский контингент. В документе указано, что "ликвидация российских войск в Калининграде необходима для обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре".

Победу НАТО в Калининградской области в случае гипотетического конфликта, согласно докладу, должны обеспечить в первую очередь вооруженные силы Польши, а преимущество они могут получить за счет "скорости и внезапности" действий. В то же время отмечается, что своевременная реакция России и заградительный огонь артиллерии смогут остановить продвижение поляков еще до пересечения границы.

Аналитики предлагают уничтожать Балтфлот РФ норвежскими ракетами Naval Strike Missile (NSM) и 155-миллиметровыми самоходными гаубицами, а средства ПВО — реактивными системами залпового огня WR-40 Langusta. Для ликвидации "Искандеров" предлагается воспользоваться опытом уничтожения пусковых установок P-17 во время войны в Персидском заливе и наносить удары по хранилищам боеприпасов. Последней задачей будет "уничтожение оставшихся российских силовых элементов". Аналитики убеждены, что полномасштабная война в регионе маловероятна, поскольку финансовое положение России "исключает возможность длительного участия в конфликте".

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По материалам: uposters.ru
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