Названы главные цели превентивного удара НАТО по Калининградской области

Вадим Карасев

Сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области России предполагает уничтожение четырех ключевых объектов в регионе, следует из доклада американской организации Center for Naval Analyses (CNA).

Целями в случае нападения альянса на Россию будут пусковые установки баллистических ракет малой дальности (БРМД), способных нести ядерные боеголовки, в частности ракет "Искандер"; корабли и инфраструктура Балтийского флота; дислоцированные в регионе ЗРК С-400 "Триумф"; воинский контингент. В документе указано, что "ликвидация российских войск в Калининграде необходима для обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре".

Победу НАТО в Калининградской области в случае гипотетического конфликта, согласно докладу, должны обеспечить в первую очередь вооруженные силы Польши, а преимущество они могут получить за счет "скорости и внезапности" действий. В то же время отмечается, что своевременная реакция России и заградительный огонь артиллерии смогут остановить продвижение поляков еще до пересечения границы.

Аналитики предлагают уничтожать Балтфлот РФ норвежскими ракетами Naval Strike Missile (NSM) и 155-миллиметровыми самоходными гаубицами, а средства ПВО — реактивными системами залпового огня WR-40 Langusta. Для ликвидации "Искандеров" предлагается воспользоваться опытом уничтожения пусковых установок P-17 во время войны в Персидском заливе и наносить удары по хранилищам боеприпасов. Последней задачей будет "уничтожение оставшихся российских силовых элементов". Аналитики убеждены, что полномасштабная война в регионе маловероятна, поскольку финансовое положение России "исключает возможность длительного участия в конфликте".

