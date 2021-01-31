Несанкционированные акции в ДФО не вызвали интереса у населения

Вадим Карасев

Жители восточной части России не поддались призывам - анонсированные оппозицией несанкционированные собрания в Дальневосточном федеральном округе провалились, ещё не начавшись, незаконные акции собрали минимум людей в крупнейших городах региона.

Во Владивостоке, отмечают местные СМИ, пришло больше журналистов и сотрудников полиции, чем самих участников акций. Всего в центре города собралось не более нескольких десятков человек, их мирно убеждают разойтись через громкоговорители. Примечательно, что на центральную площадь пришли и противники Навального, которые конфликтуют с митингующими и напоминают им, кто строил мосты, ДВФУ и другие крупные объекты.

В Петропавловске-Камчатском на акции никто не пришёл

В якобы "протестном" Хабаровске несанкционированные акции и вовсе не начались – на площади Ленина заметили всего лишь пару десятков человек. Как сообщает Transsib.info, мероприятия не вызвали интереса у горожан.

Пустая площадь в Хабаровске

Telegram-канал "Недальний восток" привел статистику по числу участников мероприятий: так, если верить ресурсу, в Бурятии и Магадане вышло не более 50-60 человек, а в Якутии число митингующих составило около двух-трех десятков. Совсем грустно для организаторов незаконных акций выглядит число их сторонников в Забайкалье и на Сахалине – до 10 человек.

Аналогично вышеупомянутым городам выглядит и ситуация в Южно-Сахалинске. Как сообщает местное издание SKR.su, на заявленных оппозицией площадках активности людей не наблюдается даже в полдень – там дежурит полиция, но митингующих все нет.

Южно-Сахалинск