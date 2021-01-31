Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » "Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие звезды, которые выступали против феминизма

"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие звезды, которые выступали против феминизма

"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие звезды, которые выступали против феминизма

На прошлой неделе в прессе и соцсетях обсуждалось новое интервью актрисы Оксаны Акиньшиной, в котором она категорично высказалась на тему феминизма, назвав это движение "проблемой некрасивых женщин". Эти слова актрисы вызвали возмущение не только феминисток, но и даже тех, кто раньше относился к этой теме нейтрально. NEWSTES.RU решил вспомнить высказывания и других российских звезд, которые ранее тоже выступали против феминизма.

Оксана Акиньшина

Мне безразличны идеи феминизма. Называю феминизм проблемой некрасивых женщин. Женщины, оставьте мужиков в покое, они тоже хотят быть счастливыми! <...> Я хочу, чтобы мужчина, с которым я живу, зарабатывал больше, чем я. Вообще не понимаю, почему женщинам надо за это бороться. Если женщина офигенный специалист, пусть делает свое дело, ее обязательно отметят, в том числе финансово. <...> Это заведомо проигрышная история, потому что мужчина и женщина — настолько разные, что в принципе не должны существовать вместе. <...> Физически женщина слабее и победить мужчину силой, даже эмоциональной, не может. Силой вообще невозможно ничего добиться. Нежностью, спокойствием — да. Мы живем в мужском мире, это же очевидно, и это чудесно. Эти правила заданы самой природой. И хотя у нас есть и женщины-президенты, и политики, и акулы бизнеса, все равно на управляющих позициях больше мужчин. Назначь женщину на главный пост, она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится ее феминизм, — сказала Оксана Акиньшина в беседе с изданием "Известия".


Оксана Акиньшина

Анна Михалкова

Феминизм, движение #MeeToo мне совершенно несимпатичны. Возможно, потому, что я как женщина полностью себя реализовала. Я вижу в таких заявлениях трансляцию какой-то жизненной невостребованности.Мой старший сын Андрей сейчас был в Америке, стал знакомиться с девушкой и на вопрос "Как тебя зовут?" услышал вместо имени: "Я — феминистка". Что это значит? В этом есть вызов, но непонятно, против чего идет борьба. Как ни странно, любой феминизм заканчивается, когда женщина приходит к власти. Первым делом она убирает представительниц своего пола.Мне нравится, когда мужчина остается мужчиной, а женщина — женщиной. А уж равные права нам еще советская власть обеспечила,— высказала свою точку зрения Анна Михалкова в беседе с Vogue.


Анна Михалкова

Елизавета Боярская

В одном из своих интервью несколько лет назад Елизавета Боярская довольно жестко высказалась на тему феминизма. В той беседе актриса якобы назвала это движение "противоестественным", а также напомнила, что природой не зря придумано, что женщина должна приносить потомство, в то время как основная задача мужчины — "добывать еду". Позже в выпуске на YouTube-канале Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи" Елизавета заявила, что тогда ее слова "были вырваны из контекста", а также пояснила, как на самом деле относится к феминизму:

Для меня как для представительницы классической семьи — и мама с папой всю жизнь вместе, и сейчас я замужем и десять лет уже в браке — во главе угла всегда все равно мужчина стоит. Мужчина — это глава семьи, кормилец, добытчик, надежный тыл. И я считаю, что, по крайней мере, в семье женщина всегда должна быть за мужем. Муж — главный, он принимает решения, он основа семьи, а жена при нем.

Елизавета Боярская

Светлана Лобода

Я поддерживаю идею, что должна быть нормальная семья, где женщина и мужчина имеют одинаковые права. Но это не совсем феминизм. Феминизм — это больше, когда женщина доминирует над мужчиной. Мне хочется, чтобы в семье мужчина был сильнее. Любая сильная женщина приходит и хочет уткнуться в плечо любимого человека, сильного человека. И от этого никуда не деться, это заложено в голове у женщины. А вот эти все маскулинные женщины — это очень странно. Это какая-то патология. И я не приветствую это. Я хочу, чтобы женщина оставалась женщиной, занималась детьми. Пусть она будет сильная в своей работе,— рассказала Лобода в одном из выпусков YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".


Светлана Лобода

Ирина Горбачева

Самка принадлежит самцу. Самец принадлежит самке. Мы знаем это с детства. <...>

Не люблю все эти течения — сексизм, феминизм... Я не борец за права женщин. Потому что проблемы есть и с одной, и с другой стороны. Кто-то говорит, что мужчины не дают женщинам быть женщинами, но чаще всего сами женщины не дают мужчинам быть мужчинами. Я сталкивалась с этим сама в своих отношениях, потому что я привыкла с детства работать, что-то решать, брать на себя ответственность. А ее не нужно было брать! Я слишком рано почувствовала, что я все могу сама: могу заработать себе на хлеб, могу себя обуть, одеть. Но это ощущение — оно неправильное. Просто у меня так сложились обстоятельства в семье. Но у других почему так? Ты уже взрослый человек, у тебя куча литературы, куча информации вокруг. Узнавай, откуда растут ноги, почему ты закольцовываешься на одних и тех же проблемах, почему все время выбираешь слабых мужчин, которые ничего не делают, а ты все время пашешь и пашешь,— поделилась мнением Ирина еще несколько лет назад в эксклюзивном интервью NEWSTES.RU.


Ирина Горбачева

Позиция Горбачевой не изменилась и с течением времени: прошлой весной в разговоре с GQ она в очередной раз выразила свою незаинтересованность темой феминизма. При этом Ирина подчеркнула, что права и возможности людей должны быть равными вне зависимости от их пола:

Меня вообще не волнует повестка феминизма. Я себя не считаю феминисткой. Ничего по поводу феминисток реально сказать не могу, потому что каждый занимается тем, что его трогает, его волнует. Меня тема феминизма не волнует, и вообще я не считаю, что мы равны с мужчинами. Равными должны быть, наверное, возможности. И они, в принципе, равные. Права человека должны быть равные. А в плане гендерного какого-то распределения мужчины и женщины абсолютно разные. Мы, женщины, у которых мышление в девять раз быстрее и эмоциональная составляющая в шесть раз сильнее, — мы уже отличаемся от мужчин. У мужчин, кто-то говорит, больше выносливость. Кто-то говорит, у женщин больше выносливость. Но мы невероятно разные, и я рада тому, что мы разные. Мужчины есть мужчины, а женщины есть женщины. Как бы это ни звучало.


Агния Кузнецова

Положение женщин в обществе за последние 70 лет сильно изменилось — я считаю, в худшую сторону. Надо, чтобы женщины не имели столько прав, а сидели себе спокойно, выполняли свои природные функции и не высовывались, как наши коллеги за океаном, которые считают по-другому. Весь этот феминизм нужно в одно место засунуть. Все должно быть нормально: нужно заботиться о каком-то маленьком мире, потому что из этих семей состоит государство. Что может быть лучше настоящей семьи? <...>Я не думаю, что женщина настолько способное существо, которое может добиваться большого успеха в разных областях. Мы видим, что это не так: даже в готовке той же еды мужчины как-то справляются гораздо лучше. Мне кажется, надо как-то успокоиться. Тогда, может, и мужчины на себя больше возьмут? <...>Вообще, мне кажется, это все придумка. Женщинам не надо бороться за свои права. Нужно сидеть и помалкивать,— рассказала Агния в интервью "Кинопоиску".


Агния Кузнецова с мужем Максимом Петровым и сыном Андроном
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Петербурге полицейский остановил нападавших, пригрозив пистолетом
В Петербурге полицейский остановил нападавших, пригрозив пистолетом
"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие звезды, которые выступали против феминизма
"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие
Навального выдвигают на Нобелевскую премию мира
Навального выдвигают на Нобелевскую премию мира
Участница конкурса красоты "Мисс Казахстан" пошла работать посудомойкой
Участница конкурса красоты "Мисс Казахстан" пошла работать
Создатель червонца СССР Владимир Тарновский: Всегда служить Отечеству
Создатель червонца СССР Владимир Тарновский: Всегда служить Отечеству
Глава СПЧ назвал протестные акции в России нездоровыми
Глава СПЧ назвал протестные акции в России нездоровыми
Звездный Instagram: из зимы в лето и обратно
Звездный Instagram: из зимы в лето и обратно
Милиция ЛНР: На Украине готовят саперов для отправки в Донбасс
Милиция ЛНР: На Украине готовят саперов для отправки в Донбасс
Лунный день сегодня 31 января 2021 года
Лунный день сегодня 31 января 2021 года
"Молодёжка ОНФ" продлила акцию, в которой можно получить бесплатные билеты на столичные катки
"Молодёжка ОНФ" продлила акцию, в которой можно получить бесплатные
На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовало испытание «Мастер-класс»
На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовало испытание
Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"
Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"

Топ на сегодня

Шарлиз Терон, Арми Хаммер, Леа Сейду и другие гетеросексуалы, сыгравшие в кино представителей ЛГБТК-сообщества
Шарлиз Терон, Арми Хаммер, Леа Сейду и другие гетеросексуалы,
Эксперты НАТО обнародовали план захвата Калининградской области
Эксперты НАТО обнародовали план захвата Калининградской области
Обзор иранской прессы: первые 100 дней Байдена и последний выстрел в Трампа
Обзор иранской прессы: первые 100 дней Байдена и последний выстрел
В Тегеране опровергли вторжение израильских F-35 в иранское небо
В Тегеране опровергли вторжение израильских F-35 в иранское небо
Кейт Миддлтон рассказала, какую новую профессию она освоила во время карантина
Кейт Миддлтон рассказала, какую новую профессию она освоила во время

Еще по теме

Памела Андерсон осудила новую волну феминизма и движение #MeToo
Оксана Акиньшина станет мамой в третий раз
СМИ: Оксана Акиньшина станет матерью в третий раз
Ким Кардашьян написала эссе: "Почему я не могу назвать себя феминисткой"