"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие звезды, которые выступали против феминизма

Вадим Карасев

На прошлой неделе в прессе и соцсетях обсуждалось новое интервью актрисы Оксаны Акиньшиной, в котором она категорично высказалась на тему феминизма, назвав это движение "проблемой некрасивых женщин". Эти слова актрисы вызвали возмущение не только феминисток, но и даже тех, кто раньше относился к этой теме нейтрально. NEWSTES.RU решил вспомнить высказывания и других российских звезд, которые ранее тоже выступали против феминизма.

Оксана Акиньшина

Мне безразличны идеи феминизма. Называю феминизм проблемой некрасивых женщин. Женщины, оставьте мужиков в покое, они тоже хотят быть счастливыми! <...> Я хочу, чтобы мужчина, с которым я живу, зарабатывал больше, чем я. Вообще не понимаю, почему женщинам надо за это бороться. Если женщина офигенный специалист, пусть делает свое дело, ее обязательно отметят, в том числе финансово. <...> Это заведомо проигрышная история, потому что мужчина и женщина — настолько разные, что в принципе не должны существовать вместе. <...> Физически женщина слабее и победить мужчину силой, даже эмоциональной, не может. Силой вообще невозможно ничего добиться. Нежностью, спокойствием — да. Мы живем в мужском мире, это же очевидно, и это чудесно. Эти правила заданы самой природой. И хотя у нас есть и женщины-президенты, и политики, и акулы бизнеса, все равно на управляющих позициях больше мужчин. Назначь женщину на главный пост, она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится ее феминизм, — сказала Оксана Акиньшина в беседе с изданием "Известия".





Оксана Акиньшина

Анна Михалкова

Феминизм, движение #MeeToo мне совершенно несимпатичны. Возможно, потому, что я как женщина полностью себя реализовала. Я вижу в таких заявлениях трансляцию какой-то жизненной невостребованности.Мой старший сын Андрей сейчас был в Америке, стал знакомиться с девушкой и на вопрос "Как тебя зовут?" услышал вместо имени: "Я — феминистка". Что это значит? В этом есть вызов, но непонятно, против чего идет борьба. Как ни странно, любой феминизм заканчивается, когда женщина приходит к власти. Первым делом она убирает представительниц своего пола.Мне нравится, когда мужчина остается мужчиной, а женщина — женщиной. А уж равные права нам еще советская власть обеспечила,— высказала свою точку зрения Анна Михалкова в беседе с Vogue.





Анна Михалкова

Елизавета Боярская

В одном из своих интервью несколько лет назад Елизавета Боярская довольно жестко высказалась на тему феминизма. В той беседе актриса якобы назвала это движение "противоестественным", а также напомнила, что природой не зря придумано, что женщина должна приносить потомство, в то время как основная задача мужчины — "добывать еду". Позже в выпуске на YouTube-канале Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи" Елизавета заявила, что тогда ее слова "были вырваны из контекста", а также пояснила, как на самом деле относится к феминизму:

Для меня как для представительницы классической семьи — и мама с папой всю жизнь вместе, и сейчас я замужем и десять лет уже в браке — во главе угла всегда все равно мужчина стоит. Мужчина — это глава семьи, кормилец, добытчик, надежный тыл. И я считаю, что, по крайней мере, в семье женщина всегда должна быть за мужем. Муж — главный, он принимает решения, он основа семьи, а жена при нем.

Елизавета Боярская

Светлана Лобода

Я поддерживаю идею, что должна быть нормальная семья, где женщина и мужчина имеют одинаковые права. Но это не совсем феминизм. Феминизм — это больше, когда женщина доминирует над мужчиной. Мне хочется, чтобы в семье мужчина был сильнее. Любая сильная женщина приходит и хочет уткнуться в плечо любимого человека, сильного человека. И от этого никуда не деться, это заложено в голове у женщины. А вот эти все маскулинные женщины — это очень странно. Это какая-то патология. И я не приветствую это. Я хочу, чтобы женщина оставалась женщиной, занималась детьми. Пусть она будет сильная в своей работе,— рассказала Лобода в одном из выпусков YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".





Светлана Лобода

Ирина Горбачева

Самка принадлежит самцу. Самец принадлежит самке. Мы знаем это с детства. <...>

Не люблю все эти течения — сексизм, феминизм... Я не борец за права женщин. Потому что проблемы есть и с одной, и с другой стороны. Кто-то говорит, что мужчины не дают женщинам быть женщинами, но чаще всего сами женщины не дают мужчинам быть мужчинами. Я сталкивалась с этим сама в своих отношениях, потому что я привыкла с детства работать, что-то решать, брать на себя ответственность. А ее не нужно было брать! Я слишком рано почувствовала, что я все могу сама: могу заработать себе на хлеб, могу себя обуть, одеть. Но это ощущение — оно неправильное. Просто у меня так сложились обстоятельства в семье. Но у других почему так? Ты уже взрослый человек, у тебя куча литературы, куча информации вокруг. Узнавай, откуда растут ноги, почему ты закольцовываешься на одних и тех же проблемах, почему все время выбираешь слабых мужчин, которые ничего не делают, а ты все время пашешь и пашешь,— поделилась мнением Ирина еще несколько лет назад в эксклюзивном интервью NEWSTES.RU.





Ирина Горбачева

Позиция Горбачевой не изменилась и с течением времени: прошлой весной в разговоре с GQ она в очередной раз выразила свою незаинтересованность темой феминизма. При этом Ирина подчеркнула, что права и возможности людей должны быть равными вне зависимости от их пола:

Меня вообще не волнует повестка феминизма. Я себя не считаю феминисткой. Ничего по поводу феминисток реально сказать не могу, потому что каждый занимается тем, что его трогает, его волнует. Меня тема феминизма не волнует, и вообще я не считаю, что мы равны с мужчинами. Равными должны быть, наверное, возможности. И они, в принципе, равные. Права человека должны быть равные. А в плане гендерного какого-то распределения мужчины и женщины абсолютно разные. Мы, женщины, у которых мышление в девять раз быстрее и эмоциональная составляющая в шесть раз сильнее, — мы уже отличаемся от мужчин. У мужчин, кто-то говорит, больше выносливость. Кто-то говорит, у женщин больше выносливость. Но мы невероятно разные, и я рада тому, что мы разные. Мужчины есть мужчины, а женщины есть женщины. Как бы это ни звучало.





Агния Кузнецова

Положение женщин в обществе за последние 70 лет сильно изменилось — я считаю, в худшую сторону. Надо, чтобы женщины не имели столько прав, а сидели себе спокойно, выполняли свои природные функции и не высовывались, как наши коллеги за океаном, которые считают по-другому. Весь этот феминизм нужно в одно место засунуть. Все должно быть нормально: нужно заботиться о каком-то маленьком мире, потому что из этих семей состоит государство. Что может быть лучше настоящей семьи? <...>Я не думаю, что женщина настолько способное существо, которое может добиваться большого успеха в разных областях. Мы видим, что это не так: даже в готовке той же еды мужчины как-то справляются гораздо лучше. Мне кажется, надо как-то успокоиться. Тогда, может, и мужчины на себя больше возьмут? <...>Вообще, мне кажется, это все придумка. Женщинам не надо бороться за свои права. Нужно сидеть и помалкивать,— рассказала Агния в интервью "Кинопоиску".





Агния Кузнецова с мужем Максимом Петровым и сыном Андроном