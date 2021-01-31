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Песков: речь Путина в Давосе — попытка докричаться до здравого смысла других стран

Песков: речь Путина в Давосе — попытка докричаться до здравого смысла других стран

Речь Президента России Владимира Путина на «давосской неделе» не была направлена на то, чтобы вступить в конфронтацию с другими государствами или предостеречь их, это была «попытка докричаться до здравого смысла политиков», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом 31 января сообщает ТАСС.

Он отметил, что «не может согласиться» с мнением, что выступление Путина было предостережением насчёт давления на Россию, и привел в пример Мюнхенскую речь президента, которую также «восприняли в штыки и как некое выступление, исполненное конфронтации».

«На самом деле, нет. И в этот раз тоже [нет] никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Россия и Европа должны вернуться к позитивной повестке дня, заявил Путин


Представитель Кремля обратил внимание, что в выступлении в Давосе российский лидер «очень чётко и, наверное, впервые так стройно сформулировал весь объем проблем, с которыми всем — не одной стране, не двум странам, а всем — предстоит сталкиваться».

«Это глубочайший анализ. До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер», — добавил Дмитрий Песков.

В своём выступлении глава российского государства обратил внимание, что Европа и Россия должны вернуться к позитивной повестке дня - это в интересах обеих сторон. 

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru
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