Певица Келли Роуленд во второй раз стала мамой

Вадим Карасев

39-летняя певица Келли Роуленд, известная на весь мир своими хитами Dilemma, Work, Obsession, во второй раз стала мамой. У звезды и ее 46-летнего супруга Тима Уизерспуна родился сын.

Малыш появился на свет 10 дней назад, но поделиться новостью знаменитость решила только вчера, опубликовав первый снимок новорожденного.

В 21-й день 2021-го года XXI века Ноа Джон Уизерспун поприветствовал нас! Мы так благодарны,

— написала Келли, отметив красивую дату рождения сына.





Келли поделилась с подписчикам и некоторыми деталями: ребенок родился в 20:13 и весил 3,8 килограмма.





Келли Роуленд с мужем Тимом Уизерспуном

О беременности основательницы и экс-солистки герлз-бенда Destiny's Child стало известно в начале октября. Радостной новостью она поделилась с журналом Women's Health, на страницах которого впервые предстала с округлившимся животом.





Келли Роуленд

В беседе с изданием Роуленд рассказала, что они с мужем уже давно задумывались о пополнении в семье, а всемирный карантин только сыграл им на руку в этом вопросе.

Мы говорили о беременности, а потом случилась пандемия, и мы сказали друг другу: "Давай посмотрим, что произойдет",

— поделилась Келли.





Звезда призналась, что даже не ожидала, что ей удастся так быстро забеременеть, а также рассказала, что в свои 40 лет очень внимательно относится к своему здоровью. Роуленд уверила поклонников, что беременность не скажется на ее работоспособности, и сообщила, что уже активно трудится над записью нового альбома.





Роман Келли Роуленд и ее менеджера Тима Уизерспуна начался еще в 2011 году, а через три года после этого они поженились. В том же 2014-м на свет появился их сын Тайтон.





Келли Роуленд с сыном Тайтоном