Подростки из разных регионов России приняли участие в масштабном флешмобе #ВоскресеньеССемьёй

Вадим Карасев

В России сегодня проходит флешмоб "#ВоскресеньеССемьёй", главными участниками которого стали дети и подростки из разных уголков страны. Идея акции в том, чтобы показать, насколько важно заботиться о родных и близких, которые нуждаются в помощи.

Сотни участников выкладывают в соцсетях фотографии с хештегами #ВоскресеньеССемьёй, #МыВместеСЗаботой и #БольшаяПеремена. На снимках дети помогают пожилым родственникам и соседям, приносят им продукты, убираются в домах и на участках. Некоторые участники акции также записывают видеоролики и рассказывают, почему важно поддерживать близких.

Организатором акции выступает проект #МыВместе, целью которого является поддержка пожилых, маломобильных граждан, а также медицинских сотрудников во время эпидемии коронавируса. Участниками проекта стали уже около 100 тысяч волонтёров по всей стране.