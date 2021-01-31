Пресс-секретарь рассказал о любви Ельцина макать полено в суп

Вадим Карасев

Ястржембский и Ельцин

Первый президент России Борис Ельцин на рыбалке любил готовить уху "с дымком", рассказал РИА "Новости" его бывший пресс-секретарь Сергей Ястржембский.

Особый вкус блюду президент придавал с помощью горящего полена: он доставал его из костра и макал в суп.

"Уха приобретала дымок от полена, есть такой рецепт", — отметил Ястржембский.

Он также вспомнил о соревновательном духе, который просыпался в экс-президенте во время рыбалки. По его словам, Ельцин "терпеть не мог проигрывать" премьер-министру Японии в ловле рыбы.

Как писал Ruposters, ранее Владимир Жириновский придумал Ельцину место "за его деяния".