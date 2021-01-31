Президент Федерации тенниса России: Ельцин предотвратил гражданскую войну

Вадим Карасев

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Борис Ельцин спас страну от гражданской войны. Он уверен, что люди ещё осознают важную роль этого политика в истории.

"Гражданской войны при нем не было, хотя за баррель нефти давали 10 долларов. У нас паника, когда баррель стоит 30, а тогда было в три раза меньше. Народ попал в такую ситуацию, но благодаря Ельцину удалось избежать гражданской войны. Уверен, что у нас еще напишут об этом, когда народ поймет, что творилось в то время. Есть люди, которые, не зная ситуации, ерунду несут о том времени. С такими разговаривать бесполезно", - сказал Тарпищев в интервью РИА "Новости".

Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год. Период его правления ознаменовался расстрелом Белого дома и распадом Советского Союза. Политик умер 23 апреля 2007 года, был похоронен на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями.

Ранее Ruposters писал, что пресс-секретарь рассказал о любви Ельцина макать полено в суп.