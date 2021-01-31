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Президент Федерации тенниса России: Ельцин предотвратил гражданскую войну

Президент Федерации тенниса России: Ельцин предотвратил гражданскую войну

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Борис Ельцин спас страну от гражданской войны. Он уверен, что люди ещё осознают важную роль этого политика в истории.

"Гражданской войны при нем не было, хотя за баррель нефти давали 10 долларов. У нас паника, когда баррель стоит 30, а тогда было в три раза меньше. Народ попал в такую ситуацию, но благодаря Ельцину удалось избежать гражданской войны. Уверен, что у нас еще напишут об этом, когда народ поймет, что творилось в то время. Есть люди, которые, не зная ситуации, ерунду несут о том времени. С такими разговаривать бесполезно", - сказал Тарпищев в интервью РИА "Новости".

Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год. Период его правления ознаменовался расстрелом Белого дома и распадом Советского Союза. Политик умер 23 апреля 2007 года, был похоронен на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями.

Ранее Ruposters писал, что пресс-секретарь рассказал о любви Ельцина макать полено в суп.

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По материалам: uposters.ru
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