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Россия, Армения и Азербайджан займутся транспортным обеспечением в Карабахе

Россия, Армения и Азербайджан займутся транспортным обеспечением в Карабахе

Участники трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам перевозок и обеспечения их безопасности, а также другого контроля.

Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук по итогам заседания группы, в которую также входят заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер Армении Мгер Григорян.

«Стороны договорились создать следующие экспертные подгруппы: по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам; по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля», — говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина РФ.

Завершить формирование подгрупп планируется до 2 февраля. Также в сообщении отмечается, что первые заседания экспертных групп должны состояться до 5 февраля 2021 года.

Решено провести следующее заседание трехсторонней рабочей группы в Москве. Дата встречи будет согласована позднее в рабочем порядке.

# Россия
По материалам: eadaily.com
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