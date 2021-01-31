Россия, Армения и Азербайджан займутся транспортным обеспечением в Карабахе
Участники трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам перевозок и обеспечения их безопасности, а также другого контроля.
Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук по итогам заседания группы, в которую также входят заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер Армении Мгер Григорян.
Завершить формирование подгрупп планируется до 2 февраля. Также в сообщении отмечается, что первые заседания экспертных групп должны состояться до 5 февраля 2021 года.
Решено провести следующее заседание трехсторонней рабочей группы в Москве. Дата встречи будет согласована позднее в рабочем порядке.