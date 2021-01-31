Россияне могут записаться на прививку от COVID-19 на портале госуслуг

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

С 31 января записаться на вакцинацию от коронавируса можно на госуслугах, для этого нужно иметь упрощённую учётную запись на портале, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом в воскресенье сообщает Радио Sputnik.

Телеканал «Звезда» со ссылкой на вице-премьера пояснил, что записаться на портале сможет любой россиянин, зарегистрироваться можно легко через мобильный телефон, указав свои имя, фамилию и отчество, СНИЛС и полис ОМС.

Кроме того, на госуслугах можно записываться и на второй этап вакцинации, система сама предложит даты не ранее чем через 21 день. Также пользователю будет предложено вести дневник самонаблюдения на сайте или в мобильном приложении. После получения двух компонентов вакцинного препарата можно будет оформить электронный сертификат.

В Петербурге запись на вакцинацию на портале госуслуг откроют с февраля

Функция записи на вакцинацию от коронавируса работала в тестовом режиме с 18 января, а с 31 января стала официально доступна для всех граждан.

С 18 января в России проходит массовая вакцинация от коронавируса. Граждане смогут выбрать одну из двух зарегистрированных в стране вакцин — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».