Создатель червонца СССР Владимир Тарновский: Всегда служить Отечеству

Алексей Вольцев

Про обеспеченный золотом советский червонец наверняка слышали все. Зато имя его изобретателя — банкира Владимира Тарновского — знакомо лишь немногим специалистам по истории финансов. Между тем биография «отца советского червонца» вполне достойна приключенческого фильма, пишет в журнале «Профиль» Алексей Волынец.

Сын богатого помещика, потомственный дворянин Тарновский в 1897 году покидает гвардейский полк. Причина — брак по любви на женщине недворянского происхождения. Гвардейское офицерство, жившее еще средневековыми понятиями, такого принять не могло. Отставной поручик устраивается, как говорили в ту эпоху, «на службу по финансовой части» — начинает с низших должностей в Государственном банке Российской империи.

И здесь он делает карьеру куда быстрее и роскошнее, чем в гвардии. Уже в 1902-м переходит на службу к частным банкирам, спустя шесть лет возглавляет Самарский коммерческий банк, а с 1912 года становится директором Сибирского торгового банка, одного из крупнейших игроков на кредитном рынке царской России.

Но карьера успешного банкира в исполнении Владимира Тарновского вновь не обходится без драматических поворотов. Banque Francaise pour le Commerce et l’lndustrie, один из крупных иностранных акционеров Сибирского банка, попытался сменить руководство «сибиряков». Когда конфликт вышел за юридические рамки, Тарновский поставил в нем точку решительным и нехарактерным для банкиров жестом: как дворянин и бывший офицер гвардии вызвал на дуэль тех из французских коллег-соперников, кто тоже имел благородное происхождение. Угроза открытой и честной дуэли оказалась сильнее подковерных интриг и юридической казуистики.

К началу Первой мировой войны Сибирский торговый банк прочно входил в десятку крупнейших кредитных организаций России. Но успешный банкир Тарновский — личное состояние не менее 3 млн рублей, огромные деньги для той эпохи! — уходит добровольцем на фронт в скромном чине поручика всё того же некогда со скандалом покинутого лейб-гвардии 3-го стрелкового Его Величества полка.

Февральскую революцию банкир, не раз прошедший жестокие бои, встретил в армейском госпитале. Временное правительство Тарновский не одобрил: «Они разлагают армию». Но когда к нему, как к известному финансисту и убежденному патриоту, за денежной помощью обратился готовивший мятеж генерал Корнилов, то получил отказ.

Участвовать в Гражданской войне банкир и дворянин Тарновский не стал принципиально. Не покинул он и Россию, хотя остатки личного состояния позволяли неплохо устроиться за рубежом. После национализации большевиками всех банков Тарновский работал бухгалтером на железной дороге. К новой власти был настроен критично, но в 1920 году в центральных советских газетах появилась его статья: «Прекратить поддержку вооруженного вмешательства извне в исключительно внутренние дела в России…»

В том же году Тарновский, опытный специалист-практик, передает правительству Ленина доклад о путях восстановления финансовой системы по окончании Гражданской войны. Именно там впервые излагается замысел двух контуров валют — обычного рубля и золотого червонца. В 1921 году Тарновский, уже как консультант Наркомата (министерства) финансов, готовит проект восстановления Госбанка.

Начинается НЭП (новая экономическая политика). Тарновский возглавляет уже советскую кредитную организацию на посту зампредседателя правления Банка для внешней торговли СССР (существует ныне как ВЭБ РФ).

И вновь судьба банкира не обходится без драм — в 1926 году, после банкротства одного из учрежденных им строительных обществ, Тарновский попадает под суд. Уголовного наказания избежит, но крупный банковский пост покинет. Счастливо избежит бывший дворянин и все пертурбации следующего десятилетия — в роковом 1937-м благополучно работает бухгалтером Московской конторы Госбанка. Перед выходом на пенсию, в 1948 году, Тарновский, некогда царский гвардеец, миллионер и дуэлянт, «отец советского червонца», занимал должность старшего консультанта Бюро экспертов при правлении Госбанка СССР.