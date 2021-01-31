Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года

Вадим Карасев

Последний месяц зимы приближает к долгожданному теплу, однако многие чувствуют апатию из-за холодов и отсутствия солнечного света. Прогноз карт Таро поможет сосредоточиться на поставленных целях и не ошибиться с выбором направления.

Прогноз, выполненный экспертами сайта dailyhoro.ru с помощью старших Арканов колоды «Последствия», позволяет заранее узнать о том, какие события будут происходить в ближайшее время. Анализ выпавших в раскладе карт несет рекомендательный характер, и знаки Зодиака должны помнить о том, что советы нужно сопоставить с происходящим в жизни. Благодаря своевременным предупреждениям и предостережениям получится обойти стороной неприятности и отказаться от действий, ведущих в тупик.

Овен





Начало февраля, судя по карте «Смерть», будет для Овнов временем перемен. Аркан призывает перейти на новый жизненный этап, оставив в прошлом провальные идеи и устаревшие планы. Настала пора расширять границы и без сожаления прощаться со всем, что устарело.

Аркан «Император» говорит о силе воли и духа, которые помогут Овнам справиться с новыми обязанностями и завоевать хорошую репутацию. Карта сулит улучшения в деловой среде и возможность привлечь финансовые потоки.

По карте «Звезда» Овны смогут не сомневаться в том, что движутся в верном направлении. Аркан сулит успех и счастье, если не предавать своих идеалов и не идти на поводу сиюминутных прихотей. Овны могут не бояться за свои идеи — их удастся воплотить в жизнь.

Телец





Карта «Башня» сулит Тельцам динамичное начало февраля. По ней перемены неизбежны, и Тельцам нет смысла противиться происходящему. Тельцы стоят на пороге нового этапа жизни, который принесет счастье, если не бояться смотреть правде в глаза.

Аркан «Колесо фортуны» говорит о новых возможностях, которые важно не упустить. Вторя первому Аркану расклада, карта указывает на завершение одного цикла жизни и начало другого, а значит, Тельцы стоят на пороге новых открытий.

Карта «Верховная жрица» призывает Тельцов подмечать детали и доверять предчувствиям, чтобы не упустить перспективных возможностей и не совершить опрометчивых шагов, которые отдалят от цели.

Близнецы





Аркан «Суд» открывает февраль, и по этой карте Близнецы смогут оставить за спиной проблемы и неприятности. По этому Аркану смелость и честность помогут Близнецам справиться с любыми трудностями, а активность и целеустремленность не дадут опустить руки.

«Повешенный» в раскладе — карта, указывающая Близнецам на период, когда одно из задуманных дел не будет продвигаться. Совет карты — направить силы на решение первоочередных вопросов, чтобы не терять времени зря.

По карте «Умеренность» Близнецов ожидают соблазны и авантюры, которым нельзя поддаваться. Чтобы преуспеть, Близнецам важно будет найти компромисс между желаниями и обязанностями. Такая тактика будет успешной и не даст оступиться в шаге от цели.

Рак





Аркан «Повешенный» дает понять, что в жизни Раков назревает кризис, который необходимо пережить. Внимание к знакам судьбы позволит Ракам избежать досадных промахов и не стать заложниками собственной недальновидности.

По карте «Дурак» Раков ждут неожиданные новости и сюрпризы. Аркан призывает не отказываться от того, что готово ворваться в жизнь, иначе удача обойдет их стороной, а новые перспективы достанутся более уверенным.

По карте «Умеренность» Раков ожидает борьба с соблазнами, и им нужно держать себя в руках, отказываться от авантюрных дел или сиюминутных порывов. Мудрость и отсутствие спешки не дадут ошибиться в принятии серьезных решений.

Лев





«Правосудие» в раскладе — карта, призывающая начать февраль с честных поступков, чтобы в будущем не тратить времени на работу над ошибками. Аркан сулит успехи, если идти выбранным путем и честно бороться за счастливое будущее.

Карта «Мир» олицетворяет внутреннее равновесие и удачу. По ней Львы смогут прийти к долгожданной цели, достичь взаимопонимания в деловой среде и с близкими, а также обрести свое место под солнцем.

Аркан «Башня» символизирует кризис, который призван расставить все по местам. По этой карте происходят неизбежные перемены, которые помогают избавиться от сомнений, увидеть, что происходит вокруг, и выбрать верное направление. Львам по этой карте важно не спрятаться от происходящего в иллюзорном замке из песка.

Дева





Аркан «Дурак» открывает февраль, и по этой карте Девы должны быть готовы к непредсказуемым событиям. Сумятица может поставить в тупик, и Девам важно оставаться спокойными и уверенными, чтобы не совершить опрометчивых шагов.

Карта «Колесница» призывает Дев твердо стоять на ногах и направлять силы на достижение того, что было запланировано. По этому Аркану цели достигаются без особых задержек и проблем, если есть твердая уверенность и желание идти до конца.

«Отшельник» в раскладе — карта, призывающая Дев сосредоточиться. У представителей Знака есть верное решение, и для того, чтобы не изменять своим планам и целям, нужно на время отдалиться от дел, чтобы набраться сил и поставить точку в важном деле.

Весы





По карте «Башня» жизнь Весов будет претерпевать изменения, которые могут показаться жестокими и нерациональными. Весам не стоит пугаться, ведь с течением времени станет понятно, что события развиваются по верному сценарию и сулят позитивные перемены.

Карта «Дурак» появляется в раскладе, чтобы указать на те аспекты, которые Весы оставили без внимания. Совет карты — подмечать детали, чтобы события, происходящие за спиной, не застали врасплох и не стали причиной досадных промахов.

Аркан «Верховная жрица» говорит о том, насколько важно подмечать каждую деталь, чтобы успешно завершить все текущие дела, а также реализовать свои идеи и задумки. По этой карте Весов ждет успех, если не спешить и продумывать каждый шаг.

Скорпион





«Колесница» в раскладе — карта, призывающая Скорпионов не медлить. Цель или мечта будут достигнуты в кратчайший срок, если не пасовать перед происходящим и верить в то, что сил хватит для преодоления временных трудностей.

Аркан «Маг» говорит о публичном успехе. По этой карте Скорпионы могут добиться славы и популярности, если оставят попытки покрасоваться перед окружением, не предпринимая кроме этого никаких действий.

Карта «Умеренность» призывает не только обращать внимание на свои потребности, но и заботиться об окружающих людях. Эгоистичность приведет к неприятностям, а самолюбование не только отдалит от цели, но и будет не лучшим образом влиять на репутацию.

Стрелец





Карта «Звезда» сулит Стрельцам спокойное начало февраля. По ней нет препятствий, а значит, можно уверенно продвигаться к цели, не забывая внимательно следить за происходящими событиями.

По карте «Сила» Стрельцам важно опираться на свои навыки и знания, а также не бояться ответственности. Аркан призывает найти в себе мужество, чтобы встретить неприятности с высоко поднятой головой и не бояться действовать активно.

«Башня» в раскладе — карта, призывающая не отказываться от грядущих перемен. По ней Стрельцы будут на пороге новых открытий, которые приведут к лучшей жизни. По этому Аркану рушатся прежние стереотипы, завершаются дела, уступая место новым подвигам и действиям.

Козерог





Аркан «Повешенный» призывает Козерогов остановиться, чтобы еще раз скорректировать планы. Не исключено, что в них закралась ошибка, из-за которой Козероги могут выбрать неверный путь, отдаляющий от поставленной цели.

Карта «Маг» говорит о том, что Козероги могут смело приниматься за масштабные проекты, руководить командной работой, которая принесет удовлетворение и материальную прибыль. По этому Аркану нововведения улучшат жизнь, и от них не стоит отказываться.

Аркан «Императрица» в раскладе символизирует борьбу за счастье. Успех придет к Козерогам, если они будут не только заботиться о своем благополучии, но и уделят внимание потребностям коллег и близких.

Водолей





Аркан «Колесо фортуны» предупреждает об изменениях, которые Водолеи будут не в силах предотвратить. По этой карте ожидается активность и движение вперед, поэтому важно успокоиться и довериться судьбе.

Карта «Башня» говорит о неизбежности перемен. Аркан означает, что в жизни пора что-то менять, иначе успех не придет. Водолеям нужно сосредоточиться на реальных событиях и не делить шкуру неубитого медведя.

Карта «Умеренность» сулит успех в том случае, если Водолеи останутся спокойными в критических ситуациях и не будут принимать решения под влиянием эмоций. Размеренность и уверенность помогут быстро прийти к поставленной цели.

Рыбы





Карта «Суд» возвещает о том, что Рыбы движутся в правильном направлении. По этой карте важно продолжать начатое дело, чтобы довести его до логического завершения. Честность в борьбе за благополучие будет в приоритете.

Аркан «Повешенный» предупреждает о том, что витание в облаках и нежелание замечать происходящие изменения чреваты плачевными последствиями. Рыбам предстоит проанализировать ситуацию, а не пытаться спрятаться от возникающих ситуаций в мире иллюзий.

Карта «Дьявол» указывает на пороки или дурные пристрастия, от которых стоит освободиться в ближайшее время. Тренировка силы воли позволит Рыбам сойти с пути, ведущего к саморазрушению, и начать новый путь, наполненный смыслом и радостью.