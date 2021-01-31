Участница конкурса красоты "Мисс Казахстан" пошла работать посудомойкой

Вадим Карасев

Участница конкурса "Мисс Казахстан", получившая ранее титул "Мисс Кызылорды", ушла работать простой посудомойщицей. Родители 19-летней девушки внезапно скончались и ей пришлось самостоятельно себя обеспечивать.

Гульнур Нуртаза была вынуждена устроиться в кафе. Как сообщают казахстанские СМИ, теперь она моет посуду и помогает по кухне. Девушка, как утверждается, отказалась от всех неприличных предложений со стороны мужчин, и решила зарабатывать честным путем.

После того, как история бывшей "королевы красоты" стала известна публике, ее страницы в соцсетях буквально атаковали комментариями со словами поддержки, многие предложили помощь и трудоустройство. Некоторые все же сочли происходящее разновидностью пиара.