Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Участница конкурса красоты "Мисс Казахстан" пошла работать посудомойкой

Участница конкурса красоты "Мисс Казахстан" пошла работать посудомойкой

Участница конкурса "Мисс Казахстан", получившая ранее титул "Мисс Кызылорды", ушла работать простой посудомойщицей. Родители 19-летней девушки внезапно скончались и ей пришлось самостоятельно себя обеспечивать.

Гульнур Нуртаза была вынуждена устроиться в кафе. Как сообщают казахстанские СМИ, теперь она моет посуду и помогает по кухне. Девушка, как утверждается, отказалась от всех неприличных предложений со стороны мужчин, и решила зарабатывать честным путем.

После того, как история бывшей "королевы красоты" стала известна публике, ее страницы в соцсетях буквально атаковали комментариями со словами поддержки, многие предложили помощь и трудоустройство. Некоторые все же сочли происходящее разновидностью пиара.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Навального выдвигают на Нобелевскую премию мира
Навального выдвигают на Нобелевскую премию мира
Участница конкурса красоты "Мисс Казахстан" пошла работать посудомойкой
Участница конкурса красоты "Мисс Казахстан" пошла работать
Создатель червонца СССР Владимир Тарновский: Всегда служить Отечеству
Создатель червонца СССР Владимир Тарновский: Всегда служить Отечеству
Глава СПЧ назвал протестные акции в России нездоровыми
Глава СПЧ назвал протестные акции в России нездоровыми
Звездный Instagram: из зимы в лето и обратно
Звездный Instagram: из зимы в лето и обратно
Милиция ЛНР: На Украине готовят саперов для отправки в Донбасс
Милиция ЛНР: На Украине готовят саперов для отправки в Донбасс
Лунный день сегодня 31 января 2021 года
Лунный день сегодня 31 января 2021 года
"Молодёжка ОНФ" продлила акцию, в которой можно получить бесплатные билеты на столичные катки
"Молодёжка ОНФ" продлила акцию, в которой можно получить бесплатные
На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовало испытание «Мастер-класс»
На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовало испытание
Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"
Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"
В акции протеста в Москве участвовали 2 тыс. человек
В акции протеста в Москве участвовали 2 тыс. человек
Ulyana Sergeenko, Dior и другие: смотрим лукбуки с яркими коллекциями кутюрной недели в Париже
Ulyana Sergeenko, Dior и другие: смотрим лукбуки с яркими коллекциями

Топ на сегодня

Шарлиз Терон, Арми Хаммер, Леа Сейду и другие гетеросексуалы, сыгравшие в кино представителей ЛГБТК-сообщества
Шарлиз Терон, Арми Хаммер, Леа Сейду и другие гетеросексуалы,
Эксперты НАТО обнародовали план захвата Калининградской области
Эксперты НАТО обнародовали план захвата Калининградской области
Обзор иранской прессы: первые 100 дней Байдена и последний выстрел в Трампа
Обзор иранской прессы: первые 100 дней Байдена и последний выстрел
В Тегеране опровергли вторжение израильских F-35 в иранское небо
В Тегеране опровергли вторжение израильских F-35 в иранское небо
Кейт Миддлтон рассказала, какую новую профессию она освоила во время карантина
Кейт Миддлтон рассказала, какую новую профессию она освоила во время

Еще по теме

"Мисс Вселенная-2015" со скандалом стала филиппинка
Пермячка стала «Мисс Бикини мира»
Лесбиянка впервые вышла в финал конкурса красоты «Мисс Америка»
Представительница Кызылорды стала «Мисс Казахстан»