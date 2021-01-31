Участникам публичных слушаний предлагают вносить предложения в электронной форме

Анастасия Иванова

Участникам публичных слушаний могут дать право вносить предложения и замечания в адрес организатора мероприятия не только в письменной форме, но и в форме электронного документа. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях весенней сессии.

Такая мера позволит всем желающим высказать предложения и замечания в удобной им форме, уверены авторы документа.

Из формулировок действующей редакции Градостроительного кодекса следует, что при проведении публичных слушаний их участники ограничены в праве вносить к рассматриваемому проекту предложения и замечания в форме электронного документа. При этом право вносить предложения в адрес организатора публичных слушаний письменно им законом предоставлено.

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«Тем самым при проведении публичных слушаний часть населения, активно использующая ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», лишена возможности удобным для них способом представить предложения и замечания», — указано в пояснительной записке к документу.

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