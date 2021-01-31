Ulyana Sergeenko, Dior и другие: смотрим лукбуки с яркими коллекциями кутюрной недели в Париже

Вадим Карасев

В четверг в Париже завершилась Неделя высокой моды, которая в этот раз прошла в смешанном формате: кто-то представлял новые коллекции на видео, кто-то все-таки провел полноценные показы, пусть и почти без зрителей. В нашей рубрике на этой неделе собрали самые эффектные лукбуки с новыми кутюрными коллекциями.

1.Ulyana Sergeenko

На создание новой кутюрной коллекции Ульяну Сергеенко вдохновила Вера Холодная — самая знаменитая русская актриса немого кино. Впервые в работе над коллекцией было задействовано такое количество ремесленных мастерских. Хрустальные детали для одежды и аксессуаров изготавливали на Гусевском заводе, миниатюрные эмали для костюмов расписывали художники "Ростовской финифти", над кружевными элементами вечерних нарядов работали в ателье "Кружевной край" в Ельце и на фабрике "Кадомский Вениз", геометрические орнаменты вышивали на "Крестецкой строчке".

Впечатляет и коллекция аксессуаров. Дизайн миниатюрных клатчей был вдохновлен предметами интерьера и мебелью периода ар-деко. Их отличает сочетание лакированного, резного дерева с инкрустацией из металла, кожи и хрусталя. На сумочки из бисера ушло более 100 часов работы.









2.Dior

Не секрет, что Кристиан Диор увлекался предсказаниями и знаками судьбы. В этом сезоне к картам Таро обратилась и Мария Грация Кьюри. Новая кутюрная коллекция была представлена в виде фильма, снятого режиссером Маттео Гарроне в форме метафорического путешествия к своему истинному "я".

Вдохновение для создания коллекции Кьюри черпала и в изображениях первой известной колоды карт Висконти — Сфорца, которая была изготовлена Бонифачо Бембо около 1400 года для развлечения семьи герцога Миланского.









3.Giambattista Valli

В работе над новой коллекцией Валли остался верен своим творческим принципам: кутюр — это прежде всего про объемы, а не про украшения.

Когда вы делаете набросок одежды для прет-а-порте, вы должны быть дизайнером. Но создавая "от-кутюр", нужно быть скульптором. В этом разница между созданием пространства и его украшением,

— объяснял свою точку зрения Валли.

Главенствуют здесь снова ряды оборок и наслоения тафты, в то время как банты и вышивки служат лишь выдержанным акцентом. Впечатляли и прически моделей, вдохновленные фотографиями Бенедетты Барзини и Марисы Беренсон 1960-х годов.









4.Schiaparelli

С начала этого года бренд Schiaparelli уже несколько раз успел стать самым обсуждаемым. Сначала всех поразил рождественский образ Ким Кардашьян с рельефным корсетом, а потом появление Леди Гаги в платье с огромной брошью на инаугурации президента США. В работе над новой коллекцией дизайнер Даниэль Розберри, по его словам, постарался избавиться от "духоты кутюра".

Это просто нечто не такое изысканное и "правильное", каким обычно бывает кутюр,

— отметил он.









5.Charles de Vilmorin

24-летний Шарль де Вильморен стал настоящим открытием этой кутюрной недели. Юный дизайнер привлек к себе внимание еще своей дипломной коллекцией в прошлом году. Его отметили такие легенды французской моды, как Жан-Шарль де Кастельбажак и Жан-Поль Готье. Фирменным стилем Шарля являются его психоделические принты. Свои ткани он расписывает вручную.



