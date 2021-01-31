В акции протеста в Москве участвовали 2 тыс. человек

Лидия Мартынова

В Москве 31 января прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14.30 принимало участие около 2 тыс. человек, включая представителей СМИ, говорится в сообщении на сайте управления МВД по Москве.

«Около 600 участников предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города. Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе», — говорится в сообщении.

На аналогичную акцию в Москве неделю назад, 23 января, по оценкам полиции, пришли 4 тыс. человек.